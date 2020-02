PSD ar vota un guvern tehnocrat. Ciolacu ii sugereza lui Iohannis un nume din Guvernul Orban

Ziare.

Liderul social-democrat a fost intrebat, luni seara, la TVR 1, daca PSD este dispus sa voteze un guvern tehnocrat propus de presedintele Klaus Iohannis, care sa fie condus de Nicolae Ciuca sau Catalin Predoiu, ministrul interimar al Justitiei."Nu stiu. E o discutie pe care o sa o am cu colegii. Daca se vine cu propunerea sa fie iarasi un guvern minoritar numai PNL, am o mare retinere de a vota vreodata un guvern minoritar. (...) Si eu, si Victor Ponta am propus un tehnocrat, un specialist prim-ministru, dar ce nu am mai apucat sa spunem, pentru ca nu am fost luati in serios, cu toate ca aveam o majoritate parlamentara si in spiritul Constitutiei asa ar fi trebuit, noi nu impuneam un ministru in acel guvern.Vine domnul Ciuca, sa spunem - este un specialist pe care eu il stimez foarte mult -, daca vine fara niciun membru PNL in Guvern, exista posibilitatea ca noi sa votam acest guvern. Este posibil", a spus Marcel Ciolacu.