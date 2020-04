PSD conditioneaza sprijinul pentru prelungirea starii de urgenta: Ce vrea Ciolacu

Ziare.

com

Ciolacu afirma, luni, intr-o postare pe Facebook, ca oamenii si mediul de afaceri asteapta sa afle de la presedintele Klaus Iohannis si de la Guvern care este perspectiva, intrucat ei si-au indeplinit obligatiile cetatenesti: au stat in case si au respectat regulile impuse de autoritati."Dar ce a facut statul pentru ei in prima luna a starii de urgenta?! Avem peste 1,2 milioane de romani care si-au pierdut locul de munca sau sunt in somaj tehnic, zeci de mii de firme inchise si miliarde de euro pierdute. In aceste conditii,", spune Ciolacu.El le cere presedintelui Iohannis si Guvernului PNL ca prelungirea starii de urgenta sa fie insotita obligatoriu de:- Transparentizarea informarii, deciziilor si achizitiilor efectuate de Guvern pe perioada starii de urgenta;- Plan de actiune pe termen scurt si mediu in domeniul sanitar pentru #testarea populatiei, o conditie obligatorie pentru reintoarcerea rapida la munca si reluarea activitatilor economice;- Masurile economice si sociale, pentru cetateni si mediul de afaceri, pentru protejarea #puterii de cumparare a romanilor, #pastrarea locurilor de munca si #limitarea efectelor crizei economice (cele luate pana cum sunt inaplicabile si insuficiente, dupa cum se poate observa!);- Proiectele majore de #investitii pe care Guvernul le va demara pe perioada starii de urgenta pentru a reporni economia;- Masurile care vor fi luate pe perioada starii de urgenta in #agricultura pentru limitarea efectelor secetei si asigurarea necesarului de hrana pentru populatie."PSD intelege pe deplin nevoia de a nu pune sub nicio forma in pericol sanatatea oamenilor! In acelasi timp, insa, cred ca toti romanii asteapta o perspectiva clara de la presedintele Iohannis si de la Guvern. Nu vom fi de acord sa avem inca o luna #pierduta pentru cetateni si pentru economie!", mai spune Ciolacu.Ulterior, intr-o interventie la Antena3, Ciolacu a spus ca avem un sistem haotic."Avem un sistem haotic. Ceea ce nu se spune este implicarea autoritatilor locale in gestionarea fiecarui judet. Se lasa impresia ca Guvernul ia toate masurile, dar Guvernul trimite cate 30-50 de masti la fiecare spital judetean.In rest, presedintii de consilii judetene sau primarii de mari municipii, indiferent de culoarea politica, ei sunt cei care se ocupa de politisti si de armata si de postasi si de cadrele medicale. Nimeni nu testeaza lucratorii comerciali, angajatii in serviciile publice. Nu exista nicio coerenta in acest moment", a mai spus seful social-democratilor.Presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa emita luni decretul de prelungire a starii de urgenta cu inca 30 de zile, conform anuntului facut in urma cu o saptamana