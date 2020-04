PSD critica de la distanta: Ipocritilor, aveti Guvern, aveti toate parghiile ca sa dati OUG! Ce va retine?!

Ziare.

"Ipocritilor, aveti Guvern, aveti toate parghiile ca sa dati Ordonanta de Urgenta! Ce va retine?!", le-a transmis Ciolacu liberalilor."Dupa ce PSD a anuntat ca va impozita drastic TOATE pensiile speciale, am vazut cu totii un adevarat concurs de populism din partea celorlalte partide care s-au inghesuit sa depuna tot felul de proiecte in Parlament.De departe, cei mai ipocriti sunt cei de la PNL care dupa ce au mai mimat o data ca elimina pensiile speciale acum se fac ca le impoziteaza.IPOCRITILOR - aveti Guvern, aveti toate parghiile ca sa dati Ordonanta de Urgenta! Ce va retine?! De ce continuati sa pacaliti oamenii?!", afirma liderul interimaral PSD Marcel Ciolacu.El considera ca premierul Ludovic Orban ar trebui sa ia proiectul PSD privind impozitarea pensiilor speciale si sa dea Ordonanta de urgenta si apoi sa dea banii la sanatate."Sa dea OUG si sa o sa o publice cat mai repede in Monitorul Oficial intr-o forma corecta. Altfel, daca mai asculta de colegii sai inecati pana la gat in incompetenta, o sa pateasca exact precum Citu cu amanarea ratelor romanilor", precizeaza liderul PSDLiderul deputatilor, Florin Roman, a anuntat, miercuri, depunerea unui amendament la OUG 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare care prevedede la 10% si pana la 95%."Economiile rezultate din impozitarea pensiilor speciale vor merge pentru achizitionarea de aparatura medicala, echipamente si materiale sanitare, dar si pentru stimularea financiara a personalului aflat in prima linie a razboiului cu epidemia de coronavirus", a spus Roman.Potrivit acestuia, propunerea vizeaza impozitarea cu 10% a pensiilor speciale intre 2001-4.000 de lei, cu 60% a pensiilor speciale cuprinse intre 4.001-7.000 de lei si cu 95% a pensiilor speciale care depasesc cuantumul de 7.000 de lei.Presedintele USR, Dan Barna, a salutat decizia PNL de a depune, "la cateva ore dupa USR", un proiect de lege privind impozitarea pensiilor speciale si a spus ca vrea sa creada ca nu este vorba de o concurenta politica, ci despre nevoia de a regla "una din cele mai mari nedreptati" din societatea romaneasca actuala."Salutam decizia PNL de a depuneun proiect de lege privind impozitarea pensiilor speciale. Vrem sa credem ca, macar pe acest subiect, nu e vorba de concurenta politica, ci despre o nevoie reala de a regla una dintre cele mai mari nedreptati din societatea romaneasca actuala", a transmis Dan Barna, pe pagina sa de Facebook.Propunerea PNL vizeaza impozitarea cu 10% a pensiilor speciale intre 2.001-4.000 lei, cu 60% a celor cuprinse intre 4.001-7.000 lei si cu 95% a celor care depasesc cuantumul de 7.000 lei.Proiectul USR prevede un impozit de 90% pentru toate pensiile speciale de peste 3.500 de lei si un impozit de 10% pentru pensiile speciale intre 2.000 si 3.500 de lei.