PSD depune motiune de cenzura impreuna cu UDMR pe alegerea primarilor in doua tururi

"O sa depunem o motiune de cenzura impreuna cu primii parteneri, cu grupul UDMR, si va spun ca va trece aceasta motiune de cenzura. Nu avem alt obiectiv decat sa treaca aceasta motiune de cenzura.Nu vom intra in anticipate, vom crea o noua majoritate parlamentara. Propunerea de premier cu aliatii nostri la acest demers sa fie alta decat un membru de partid din PSD", a declarat Marcel Ciolacu, in cadrul Conferintei Extraordinare a organizatiei PSD de Olt.Si acum cateva zile acelasi Ciolacu afirma ca, in cazul in care motiunea de cenzura, "nu este oportun acuma ca PSD sa propuna un nou prim-ministru".In contextul posibilitatii declansarii de alegeri anticipate, intrebat daca PSD va vota un al doilea guvern propus, Ciolacu a afirmat: "Presupun ca majoritatea care a votat caderea Guvernului se va intalni si va lua o hotarare. Este o posibilitate". Guvernul isi va angaja raspunderea in Parlament pe alegerea primarilor in doua tururi , a anuntat joi, la inceputul sedintei de guvern, premierul Ludovic Orban.