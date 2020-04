PSD depune motiuni simple impotriva ministrilor Finantelor si Agriculturii. Ciolacu: Marile primarii si consiliile judetene vor intra in colaps financiar

"Marile primarii si consiliile judetene vor intra in colaps financiar"

Marcel Ciolacu a realizat o serie de intrebari adresate lui Oros, dar a sustinut ca este convins ca ministrul nu ii va raspunde, iar in aceste conditii PSD s-a hotarat sa depuna motiunea simpla."Am hotarat, impreuna cu colegii mei, ca vom depune doua motiuni simple la Camera Deputatilor si la Senat, in ceea ce ii priveste pe Citu si Oros. Tinand cont de faptul ca ministrul Citu a mai trecut prin aceasta procedura, printr-o motiune de cenzura la Senat, pentru domnia sa, de data aceasta, o sa depunem la Camera Deputatilor, astfel incat sa fie evident faptul ca toate fortele politice in afara de PNL nu mai doresc sa aiba de-a face cu un asemenea ministru", a spus Ciolacu.Ciolacu l-a acuzat pe Florin Citu ca a furat de la PSD site-ul IMM INVEST."Vestitul si celebru site al dl Citu. Citu a transformat Ministerul Finantelor intr-o posta. Ideea site-ului a fost copiata dupa imminvest al PSD din 2017, asa cum Orban a copiat programul de guvernare.Singura problema e ca l-a copiat prost. Nu a facut o conventie cu bancile. Bancile vor hotari cine va primi si cine nu va primi aceste credite. Fara un accept prealabil din partea bancii degeaba accesezi site-ul domnului Citu", a transmis Ciolacu.Liderul PSD i-a transmis ministrului Finantelor sa nu mai minta."Il rog public pe domnul ministru Citu sa inceteze toate minciunile din spatiul public, nu are nicio legatura o motiune de cenzura simpla cu nu stiu ce site blocat de OZN-uri si extraterestrii din creierul dansului", a mentionat Marcel Ciolacu.In aceeasi conferinta de presa, liderul PSD a sustinut ca cel tarziu de la 1 iulie marile primarii si consiliile judetene vor intra in colaps financiar."De pe 1 iunie, cel mult 1 iulie, consiliile judetene si marile primarii vor intra in colaps financiar, nu vor mai exista bani nici pentru spitale, nici pentru protectia copilului, pentru ca au fost impuse prin ordonante militare o sumedenie de atributii catre administratiile locale nesustinute financiar de Guvern", a punctat Ciolacu.