PSD face sesiune extraordinara pentru pensiile speciale si trimite scrisori de avertizare la Comisia si Parlamentul European

Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, la finalul sedintei CEx, ca propunerea sa a fost acceptata de colegi."Am hotarat ca PSD sa convoace o sesiune extraordinara pentru eliminarea pensiilor speciale, in ultima saptamana din luna ianuarie. Credem cu certitudine ca din acest moment nu mai exista un motiv din partea guvernului PNL sa nu puna in aplicare legea, promovata de PSD si promulgata azi de presedintele Romaniei, de dublare a alocatiilor copiilor", a precizat Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor.In plus, acesta a anuntat ca social-democratii au decis azi sa trimita "", in care sa reclame schimbarea legii pentru alegerea primarilor (in doua tururi), initiativa catalogata drept un "abuz", comis "in pofida unei decizii a CCR si a unei recomandari a Comisiei de la Venetia"."Nu ai dreptul intr-un stat democratic si european, sub nicio forma, sa modifici legile electorale cu 2-3 luni inainte de momentul electoral. Nu s-a intamplat niciodata in Romania asa ceva, speram sa nu se intample nici acum", a mai spus liderul interimar al PSD.Marcel Ciolacu a subliniat ca PSD "e de acord cu alegerea primarilor in doua tururi", dar incepand cu ciclul electoral urmator. Mai mult, el a tinut sa reaminteasca faptul ca trecerea de la alegerea primarilor in doua tururi la alegeri intr-un singur tur s-a facut in 2011, iar printre votantii legii au fost si o parte dintre liderii liberali de azi, in frunte cu vicepremierul Raluca Turcan."Acesti oameni dovedesc ca fac politica marunta, ipocrita. Ei sunt cei care au modificat legea din doua tururi la un tur, iar astazi vin total nedemocratic, ilegal, sa modifice legea si regulile in timpul jocului.Doamna vicepremier, care e negociatoare sefa, este autoarea morala a modificarii legii, dar nu poti face legi dupa bunul plac al tau", a mai declarat el.Marcel Ciolacu s-a aratat revoltat de intentia guvernului liberal: "".Intrebat de jurnalisti daca PSD va depune motiune de cenzura in cazul in care Guvernul Orban isi va angaja raspunderea pe legea alegerii primarilor in doua tururi, Marcel Ciolacu a raspuns: "". In schimb, nu la fel de hotarat a fost in ceea ce priveste posibila desfiintare a Sectiei Speciale de investigare a magistratilor: "Vom discuta la momentul potrivit".Scrisorile transmise de PSD catre PE, CE si ambasade au fost prezentate de fostul europarlamentar PSD Victor Negrescu. Acesta a subliniat ca, data fiind "intentia Guvernului de a initia o schimbare a sistemului electoral", scrisorile vor fi trimise "de indata"."Noi nu ne opunem acestei idei, de a avea alegeri in doua tururi, ne opunem unei schimbari care nu corespunde principiilor europene si normelor stabilite de Comisia de la Venetia. Daca se va initia printr-o procedura de urgenta, noi subliniem faptul ca", a sustinut el.Marcel Ciolacu a mai anuntat si alte decizii interne luate de CEx, cum ar fi, acesta urmand sa ramana in conducerea filialei judetene, in fruntea careia a fost numit ca interimar Gheorghe Simon, pana la organizarea unor "alegeri corecte, libere".Intrebat despre data congresului, Marcel Ciolacu a anuntat pasii urmatori."La urmatorul CEx vom veni cu modificari la statut, de la toti colegii, nu numai de la conducerea interimara a partidului. Iar la intalnirea de la sfarsitul lunii cu grupurile parlamentare, presedintii de organizatii, presedintii de CJ, primarii de mari municipii, se vor discuta principiile desfasurarii congresului si se va stabili data:", a anuntat el.In ceea ce priveste alegerile parlamentare anticipate, Marcel Ciolacu a refuzat cu indarjire sa spuna daca Viorica Dancila se va afla pe lista candidatilor PSD, in ciuda insistentelor jurnalistului care l-a intrebat si care sustinea ca asta i s-ar fi promis fostului premier si lider al PSD inainte sa demisioneze."Avem alegeri locale, primele alegeri. Cel mai devreme avem alegeri pe 24 mai, apoi urmeaza Rusaliile, la catolici si ortodocsi (...) Si apoi, la termen, alegeri generale, cand nu presedintele partidului, sub nicio forma nu presedintele interimar, face lista. Conducerea de partid la congres o sa discute cu presedintii de organizatii", a declarat Ciolacu.