PSD nu va pune penali in functii publice. Ciolacu spune ca respinge candidatii cu condamnari definitive

"PSD nu va avea nicun candidat care are o hotarare definitiva a instantei, indiferent ca vorbim de alesii locali sau de parlamentare", a spus Ciolacu.Data Congresului unde va fi aleasa noua conducere va avea loc fie pe 29 februarie, fie pe 7 martie, decizia clara urmand sa fie luata luni, in Biroul Permanent.Totodata, Ciolacu a anuntat ca va merge cu propuneri de largire a a Comitetului Executiv, dorind ca la el sa ia parte si primarii resedintelor de judet, sefii consiliilor judetene si cei care conduc organizatii care au avut rezultate bune la alegeri."Am stabilit o data, data de 29 februarie sa aiba loc congresul, urmand, totusi, ca in Biroul Permanent de luni sa aiba ultima decizie, daca e 29 februarie sau 7 martie astfel incat toate procedurile legale si toti colegii sa poata participa la aceste alegeri. Decizia a fost clara: se va merge cu candidaturi pe proiecte politice si in echipa.Am mai decis anumite modificari statutare care vor fi supuse votului Congresului, cum este largirea Comitetului Executiv si schimbarea denumirii Comitetului Executiv, o largire cu primarii de municipii resedinta de judet si consilii judetene, intrarea de drept a primelor organizatii ca si scor electoral in BPN si multe altele", a spus Ciolacu.