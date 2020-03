PSD nu voteaza Guvernul Citu, dar asteapta de la PNL sa gestioneze criza coronavirusului

Ziare.

"In cadrul PSD am luat o decizie politica clara ca nu vom vota Guvernul Citu. Acest guvern, din punctul nostru de vedere, nu merita sa fie votat", a spus Marcel Ciolacu, adaugand ca reprezentantii PSD vor fi prezenti la sedinta, dar nu vor vota acest guvern.Ciolacu a cerut premierului desemnat sa vina cu o alta propunere la Ministerul Sanatatii, intrucat ministrul propus Victor Costache nu a primit, in comisii, decat votul PNL."Votul va avea loc joi, la ora 16.00, eu chiar spunand, nu o singura data, ca vom respecta Constitutia, legile si regulamentul Camerei Deputatilor si al Senatului, respectiv se va da acest vot in perioada prinsa in regulament de 15 zile", a spus Ciolacu, luni, intr-o conferinta de presa.El a spus ca joi se va vedea buna credinta a PNL, daca va vota la vedere pentru investirea Guvernului."Responsabilitatea gestionarii crizei coronavirusului in acest moment este a PNL. (...) Dupa ce dl presedinte al PNL va iesi la presa si va spune ca este responsabil de aceasta criza care este in tara si ca trebuie un guvern legitim care sa gestioneze destinele tarii si ca vor vota la vedere (...) asteptam decizia partidului care a facut propunerea. Nu-mi cereti mie din opozitie sa am aceasta responsabilitate", a adaugat el".Ciolacu a mentionat si ca nu va merge la consultarile de marti de la Palatul Victoria."Am decis ca nu. Pentru ca nu are prerogative domnul prim-mnistru sa ma invite, este treaba guvernului sa dea HG cu data alegerilor. Noi avem alte prioritati", a conchis el.