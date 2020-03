PSD propune amanarea consultarilor de marti, convocate de Ludovic Orban. Urma sa se discute data pentru alegerile locale

Ziare.

com

"PSD constata inca o data ca agenda politica a PNL este in totala contradictie cu prioritatile cetatenilor. Evolutiile efectelor provocate de coronavirus sunt din ce in ce mai ingrijoratoare, iar Guvernul demonstreaza ca este nepregatit, total depasit de situatie si incapabil sa faca fata corespunzator provocarilor din ce in ce mai stringente. PSD considera ca in acest moment prioritatea PNL si a premierului interimar ar trebui sa fie aducerea tuturor fortelor politice la aceeasi masa in vederea adoptarii unui set de masuri clare necesare protejarii populatiei.Adancirea crizei politice interne pe care PNL a creat-o in mod artificial prin fortarea alegerilor anticipate ar fi in totala contradictie cu mesajul de responsabilitate si siguranta pe care cetatenii il asteapta in aceste zile de la cei aflati la putere. Avand in vedere aceste aspecte, PSD propune amanarea consultarilor referitoare la alegerile locale, pentru care oricum nu exista o baza legala si pentru care trebuie asteptat votul de investitura pentru guvernul Citu si demararea de urgenta a consultarilor cu partidele pentru gestionarea corespunzatoare a crizei provocate de coronavirus", se arata intr-un comunicat de presa remis duminica AGERPRES de presedintele interimar al PSD.Potrivit sursei citate, "in acest context dificil, amplificat de perspectivele unei recesiuni economice mondiale care va avea efecte si asupra celei nationale", dar si de criza migrantilor, PSD apreciaza ca toate partidele politice trebuie sa puna mai presus sanatatea populatiei si interesele Romaniei."PSD va continua sa sustina necesitatea unui dialog constructiv la nivelul scenei politice pentru depasirea acestei crize si face un apel la PNL sa renunte la slabirea institutiilor statului prin continuarea jocurilor politice pentru anticipate. Un guvern cu atributii limitate si un Parlament dizolvat ar insemna paralizarea totala a tarii si incapacitatea de a actiona eficient in fata amenintarilor. PNL trebuie sa inteleaga, macar in al 12-lea ceas, ca trebuie sa se comporte responsabil si sa nu-i lase pe romani sa lupte cu mainile goale in fata coronavirusului", mai spune Ciolacu. Premierul interimar, Ludovic Orban, a transmis, vineri, o invitatie catre liderii partidelor parlamentare la consultari in vederea elaborarii hotararii de guvern privind stabilirea datei alegerilor locale din 2020 si a masurilor tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a acestora.Potrivit unei informari a Executivului, intalnirea este programata pentru marti, la ora 17,00, si va avea loc la Palatul Victoria.Sursa citata mentioneaza ca invitatia a fost transmisa catre Marcel Ciolacu, Dan Barna, Victor Ponta, Kelemen Hunor, Calin Popescu-Tariceanu, Varujan Pambuccian si Eugen Tomac.La discutii va participa si presedintele Autoritatii Electorale Permanente.Citeste si Cine a anuntat ca merge la consultarile cu Orban si cand ar putea sa fie alegerile locale