PSD spune ca se opune eliminarii indemnizatiilor pentru artisti si sportivi, dupa ce un deputat PSD a facut propunerea

"PSD se opune categoric eliminarii indemnizatiilor de merit pentru artisti si sportivi, precum si a drepturilor altor categorii profesionale si va vota impotriva acestui amendament la sedinta de plen de maine", a transmis, marti, Marcel Ciolacu.In plus, liderul PSD a precizat ca Adrian Solomon nu a avut mandat din partea PSD pentru promovarea acestui amendament."Nu a existat niciodata vreo discutie in interiorul partidului despre acest subiect, iar astfel de pozitii singulare nu reprezinta punctul de vedere al PSD", a mai transmis Ciolacu.Deputatul PSD Adrian Solomon, presedinte al Comisiei de munca din Camera Deputatilor, a propus, marti, eliminarea indemnizatiilor de merit pentru artisti si sportivi.Comisia a dezbatut, marti, Propunerea legislativa privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputati si senatori si senatori, judecatori si procurori, personalul auxiliar de specialitare al instantelor judecatoresti si al parchetelor, politisti, functionari publici cu statul special, functionari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic si consular al Romaniei, membrilor Curtii Constitutionale si a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania.Comisia de munca a adoptat in unanimitate propunerea de eliminare a tuturor pensiilor speciale, cu exceptia celor ale militarilor si politistilor, iar votul final este programat miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, care este for decizional.