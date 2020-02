Reactia lui Ciolacu dupa ce Orban si-a depus mandatul: Era normal sa se intample asta

Ziare.

"Era normal sa se intample acest lucru. Exista o hotarare a CCR care era evidenta, cu sau fara motivare", a spus Ciolacu, marti seara, intr-o interventie la Digi24.Intrebat cu ce varianta de premier va merge PSD miercuri la consultarile de la Cotroceni, Ciolacu a replicat: "O sa ma consult cu colegii mei. In principal, imi mentin punctul de vedere, sa nu mergem cu o varianta de premier".Totodata, seful interimar al PSD a precizat ca nu va sustine nicio varianta de la PNL."De la PNL, categoric nu. Ne trebuie un guvern de specialisti pana la alegeri, tehnocrat", a mai afirmat Marcel Ciolacu.De asemenea, el a refuzat sa comenteze variantele de premier care circula in spatiul public zilele acestea: "Nu comentez niciun nume si nicio propunere. Cred ca s-a intrat in legalitate, s-a respectat decizia CCR. Mergem mai departe".Intrebat daca l-ar sustine pentru functia de prim-ministru pe generalul Nicolae Ciuca, ministrul Apararii, asa cum a sugerat chiar luni seara, Marcel Ciolacu a replicat: "Si in spatele lui sa se ascunda PNL? Categoric nu! Refuz varianta ca PNL sa se ascunda in spatele generalului Ciuca".Intrebat daca totusi aceasta ar fi o propunere buna de premier, Ciolacu a afirmat: "Am o parere buna despre el, nu am ascuns niciodata acest lucru. Este un militar de cariera foarte respectat de Armata Romana".Referitor la faptul ca presedintele Iohannis a spus ca aceasta criza "se datoreaza PSD", Ciolacu a comentat: "Care e motivatia? Ca mi-am aparat un drept si m-am adresat CCR? E un drept al meu, al PSD. Am incalcat vreo lege, vreun regulament? Nu. Mai degraba eu am vazut hotararea CCR ca altii au incalcat si au creat un conflict".Intrebat daca mai crede in alegerile anticipate, in conditiile in care Klaus Iohannis a declarat, luni seara, ca sansele pentru declansarea acestora au scazut sub 50%, Ciolacu a spus: "Este o varianta, in cazul in care nu se creeaza o majoritate. PSD-ului nu ii este frica de niciun fel de alegeri, dar daca este un guvern de specialisti, da, nu un guvern politic".Intrebat cine deconteaza aceasta criza politica, Ciolacu a spus rapid "Cine a creat-o!"."PSD nu a creat aceasta criza", a subliniat seful PSD.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti seara ca Ludovic Orban a renuntat sa fie premier desemnat si el a acceptat aceasta depunere de mandat. Astfel, seful statului a convocat miercuri, dupa sedinta CSAT, consultari cu partidele parlamentare , urmand ca, apoi, sa faca o noua desemnare.Vezi si Barna: USR il va propune pe Dacian Ciolos pentru functia de prim-ministru A.D.