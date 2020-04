Seful PSD face apel la curajul romanilor sa mearga la munca: Statul sa aiba de unde colecta

Ziare.

"Daca nu repornesti economia si statul sa aiba de unde colecta, nu ai cum sa faci fata la un asemenea lucru. Asta era apelul din pactul politic - sa incercam sa ne aducem toti specialistii la masa", a spus Marcel Ciolacu.El mai spune ca Romania e indatorata cu doar 36% din PIB, una dintre cele mai mici datorii externe din Europa."Categoric nu mai trebuie sa tinem cont de deficitul de 3% sau de MTO, ci trebuie sa ne salvam economia proprie. Trebuie sa aiba oamenii curaj sa mearga la lucru. Nu poti altfel fara sa-i testezi, sa le dai o incredere si o garantie ca nu se vor inbolnavi pe ei, pe parinti sau pe copii, iar pasul urmator, trebuie iesit din hatisul european si trebuie sa dam drumul la investitii publice de anvergura Romaniei. Altfel cu toate taierile - taind salariile, restrictionam si consumul - nu ai nici productie, nu ai nici nici consum, deci nu ai colectare deloc", a mai spus presedintele Camerei Deputatilor.Criza generata de noul coronavirus afecteaza gradul de colectare a taxelor la buget, mai ales ca Romania are aproape cea mai mica rata de colectare a taxelor din Uniunea Europeana. In timp ce statele europele colecteaza de la companii taxe in valoare de 40% din PIB, in Romania rata de colectare a fost de doar 27% in 2019, potrivit datelor Eurostat.