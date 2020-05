Spitalul Militar anunta ce i s-a intamplat lui Ciolacu si ce i-au recomandat medicii. UPDATE: Primul mesaj al liderului PSD

UPDATE 18:11 - Primul mesaj al liderului PSD dupa externare

Astfel am aflat ca Ciolacu a suferit un episod lipotimic (lesin, n.red.) si o cadere de calciu si a primit tratament de reechilibare hidro-electrolitica, a anuntat, duminica, Spitalul Militar Central.Liderului PSD i-au fost facute mai multe analize si a fost externat cu recomandari, printre care evitarea ortostatismului prelungit, a starilor de suprasolicitare si a stresului, regim alimentar si hidratare corespunzatoare."In conformitate cu prevederile Legii nr. 38/ 2018 pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman, domnul Marcel Ciolacu, Presedintele Camerei Deputatilor, s-a prezentat, in cursul acestei zile la Unitatea Primire Urgenta a Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central 'Dr. Carol Davila' pentru un episod lipotimic.Conform protocolului de diagnostic al unitatii noastre, s-au efectuat o serie de investigatii clinice, paraclinice si de laborator. Coroborand aceste date cu datele testelor imagistice, precum si cu rezultatele consulturilor multidisciplinare realizate de catre specialisti in medicina de urgenta, ATI, neurologie si cardiologie, a rezultat diagnosticul de: Episod lipotimic recent - in observatie etiologica, Hipocalcemie frusta", a transmis Spitalul Militar Central.Medicii au precizat ca pacientului i s-a recoltat si testul COVID-19."Rezultatul testului rapid este negativ. Testul PCR este in lucru. Tratamentul urmat de pacient in unitatea noastra a constat in reechilibare hidro-electrolitica", se mai arata in comunicat.Reprezentantii Spitalului Militar au transmis ca starea pacientului este stabila, cu evolutie favorabila, fapt ce permite externarea acestuia cu recomandari medicale de continuare a investigatiilor: "tratament conform receptei, evitarea ortostatismului prelungit, a starilor de suprasolicitare si a stresului, regim alimentar si hidratare corespunzatoare".Liderul PSD Marcel Ciolacu a ajuns duminica la spitalul Militar dupa ce i s-a facut rau in timpul unei conferinte de presa, a tremurat, a devenit incoerent si a fost la un pas sa se prabuseasca cu tot cu tribuna de la care prezenta planul sau de relansare economica.In scurt timp, Marcel Ciolacu si-a revenit, a cerut scuze ziaristilor si parasit sediul central al partidului, fiind dus de SPP la spital.La mai putin de o ora dupa comunicatul Spitalului Militar, Marcel Ciolacu a avut un mesaj pe Facebook despre acest incident."Sunt bine, multumesc lui Dumnezeu! Multumesc familiei mele, prietenilor, colegilor de partid , jurnalistilor si tuturor celor care ati fost alaturi de mine si mi-ati dat mesaje de sustinere!Nu in ultimul rand, le multumesc cadrelor medicale de la Spitalul Militar pentru investigatiile facute. Totul este in regula. Ma intorc la treaba!", e mesajul lui Ciolacu.Postarea a adunat numeroase comentarii. Daca unii internauti ii ureaza sanatate, altii ii recomanda sa isi dea demisia pentru a respecta recomandarea medicilor de mai putin stres. Sunt si altii care spun ca i s-a facut rau rau de la cate minciuni citea de pe foaie.