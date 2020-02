Votul pentru investirea Guvernului Orban 2 va fi amanat. PSD anunta oficial ca boicoteaza sedinta

PSD nu s-a hotarat daca respinge sau modifica OUG anticipatelor

Parlamentarii PSD vor fi in Parlament, dar la grupurile de la Senat si de la Camera Deputatilor, astfel ca nu vor fi in sala si nu vor asigura cvorum. Si ALDE, UDMR si Pro Romania este posibil sa boicoteze sedinta de luni."Luni vom fi prezenti cu totii la grupurile parlamentare si nu vom participa la votul de investire a dlui premier desemnat Ludovic Orban. Asteptam raspunsul CCR daca e constitutional ca acelasi premier demis, ramas interimar, sa fie iar desemnat.In acest moment am respectat regulamentul, am programat votul, asteptam decizia CCR, pe urma vom lua o hotarare pentru pasul urmator", a declarat Ciolacu in fata jurnalistilor.Intrebat daca a vorbit cu Iohannis zilele acestea, el a raspuns negativ."Nu am discutat cu dl Iohannis nici telefonic, nici intr-un fel. E a treia oara cand sunt intrebat. As fi fost onorat, dar nu am fost", a spus Ciolacu.Curtea Constitutionala discuta chiar luni sesizarea conflictului intre presedintele Klaus Iohannis si Parlament privind desemnarea pentru a doua oara a lui Ludovic Orban in functia de premier. Ramane de vazut ce va face PSD in cazul in care decizia Curtii nu le este favorabila si vine inainte de votul de investitura.Amanarea votului de investitura risca sa puna in pericol posibilitatea organizarii alegerilor anticipate, intervalul pentru dizolvarea Parlamentului, de la demiterea guvernului, fiind de 60 de zile.Insa, in functie de deciziile viitoare ale PSD, anticipatele inca se pot intampla. Legat de ordonanta de urgenta pentru modificarea legislatiei electorale, daca la pranz Ciolacu spunea ca va fi respinsa in Camera Deputatilor asa cum s-a intamplat si in Senat, dupa CEx liderul PSD a spus ca vor avea loc negocieri cu celelalte formatiuni politice, pentru a decide daca vor fi votate modificari sau daca totusi o vor respinge."Nu am nicio problema sa dublam numarul de parlamentari din diaspora. Nu trebuie sa taiem elanul romanilor care au plecat, niciunul nu a plecat de bine. Chiar daca au plecat, romanii vor sa se implice in viata din Romania.Am vazut cu totii cat de elegant si modern s-a votat la europarlamentare si prezidentiale, deci trei zile sunt suficiente sa ne incadram. S-a dovedit ca se poate", a mai spus Ciolacu.