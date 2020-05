Ciolacu a depus plangere la CNCD impotriva lui Iohannis pentru declaratiile legate de autonomia Tinutului Secuiesc

Ziare.

"Klaus Iohannis, 2014: 'Cum poate cineva sa afirme in spatiul public ca cineva vrea sa rupa Ardealul sau sa duca la o invrajbire a ardelenilor impotriva oltenilor. Astea sunt cretinisme. Asa ceva nu ai voie sa spui'.Cu toate acestea, Iohannis a putut. In 2020. Din disperarea de a ascunde incompetenta, lipsa solutiilor concrete, prostia si coruptia Guvernului pe care il conduce. Acesta este motivul pentru care am depus azi plangere impotriva lui Klaus Iohannis la Consiliul National de Combatere a Discriminarii. Presedintele trebuie sa raspunda pentru acuzatiile grave de incitare la ura pe care le-a facut, fara sa aiba o minima proba", a scris Ciolacu pe Facebook.PSD sesizeaza CNCD impotriva lui Klauss Iohannis "pentru modul deliberat si repetat prin care face afirmatii discriminatorii la adresa PSD, a membrilor si conducatorilor sai", dupa cum se arata in plangere."Concret, in data de 29.04.2020, intr-o declaratie de presa, presedintele Iohannis a facut afirmatii grave , fara a prezenta niciun fel de proba sau document, potrivit carora PSD, in complicitate cu UDMR si Guvernul de la Budapesta, ar fi avut o intelegere pentru a vinde Ardealul: 'PSD, marele PSD, se lupta in birourile secrete din Parlament ca sa dea Ardealul ungurilor' sau 'Jo napot, Ciolacu! Oare ce v-a promis liderul de la Budapesta, Viktor Orban, in schimbul acestei intelegeri?'.Practic, abuzand de functia pe care o detine de sef al statului roman, presedintele Iohannis emite, cu buna stiinta, acuzatii si judecati de valoare cu un profund caracter discriminatoriu si de incitare la ura, fara niciun fel de baza. Este o afirmatie cu atat mai grava cu cat tocmai presedintele Iohannis afirma in anul 2014, intr-o emisiune televizata, referitor la 'ruperea Transilvaniei' ca 'astfel de teme sunt total false, din alt secol si daunatoare'", se mai arata in document.PSD adauga ca, in acest context, exprimarile recente ale presedintelui Iohannis au ca scop evident "manipularea si inducerea in randul cetatenilor romani a ideii ca PSD si membrii sai ar atenta la integritatea statului roman, la independenta si suveranitatea Romaniei, in complicitate cu Guvernul lui Viktor Orban de la Budapesta"."Aceste afirmatii sunt cu atat mai grave cu cat sunt facute acum de la inaltimea tribunei prezidentiale, fara nicio dovada, si aflate in evidenta disonanta cu declaratiile lui Klaus Iohannis din 2014. Astfel, presedintele Iohannis lezeaza grav atat cetatenii romani, cat si etnicii maghiari, incitand la ura, dezbinare si conflicte interetnice.De altfel, cazul prezentat mai sus nu este singular. In ultima perioada, presedintele Klaus Werner Iohannis a avut tot mai des accente de intoleranta, discreditare si discriminare fata de membrii PSD, de simpatizanti si fata de electoratul de stanga, in general. (...)Mai mult, presedintele Iohannis in mod constient se opune Constitutiei care acorda drepturi si optiuni politice, in deplina egalitate tuturor cetatenilor indiferent de optiunea politica a acestora. Avand in vedere toate aceste argumente, PSD solicita CNCD sa constate caracterul discriminatoriu, de incitare si de incalcare a demnitatii cetatenilor, membri ai PSD, al afirmatiilor repetate ale presedintelui Romaniei si sa aplice sanctiunile corespunzatoare", se mai spune in plangere.