A fost aprobata Ordonanta Militara 9: Se reia exportul de cereale

Azi am semnat Ordonanta Militara numarul 9.

Astfel, potrivit acesteia, se va relua exportul de cereale, interzis prin Ordonanta Militara numarul 8 "Un punct important al ordonantei se refera la interzicerea exportului de grau si alte produse derivate, interzicere care a fost precizata si impusa in Ordonanta Militara anterioara. Prin aceasta ordonanta, articolele care interzic acest export isi inceteaza aplicabilitatea.In urma discutiilor purtate la nivel guvernamental cu comerciantii de produse cerealiere s-a reusit perspectiva si s-a clarificat achizitia necesara pentru completarea rezervei de stat astfel incat un subiect care preocupa Guvernul Romaniei, securitatea alimentara, sa fie asigurata pana la urmatoarea recolta. Tot ce a fost interzis la export, nu mai este interzis", a precizat Marcel Vela.De asemenea, prin documentul semnat azi s-a prelungit suspendarea zborurilor dinspre si catre Romanie din: Marea Britanie, Irlanda de Nord, SUA, Belgia, Olanda, Turcia, Iran, Italia, Franta si Germania.O alta prevedere vizeaza lucratorii transfrontalieri de la frontiera cu Bulgaria, care vor fi si ei exceptati de la izolare daca nu au simptome de COVID.In acelasi timp, ministrul de Interne i-a indemnat, din nou, pe romani sa evite aglomerarile daca merg la cumparaturi, dar si interactiunea cu alte persoane, sa nu mearga in vizita si sa nu primeasca invitati de Paste.- De maine intram intr-o perioada foarte importanta pentru evolutia viitoare a gestionarii situatiei legate de noul coronavirus.- Trebuie sa imbinam cu intelepciune latura spirituala cu cea a prevenirii raspandirii virusului. Fac din nou apel sa respectati prevederile ordonantelor militare.- Evitati aglomerarile, nu mergeti in vizite si nu primiti vizite. Sunt constient ca este greu, motiv pentru care am si ajuns la un acord cu BOR pentru ca Lumina Sfanta sa ajunga la toti.- Asa cum stiti, starea de urgenta a fost prelungita. Era necesar si trebuie sa intelegem toti acest lucru.- MAI nu se relaxeaza in aceasta perioada. Politisti, jandarmi, politisti de forntiera, militari ai MApN si politisti locali vor fi prezenti la datorie.Am prelungit suspendarea zborurilor spre si dinspre: Marea Britanie, Irlanda de Nord, SUA, Belgia, Olanda, Turcia, Iran, Italia, Franta si Germania.- O alta reglementare este exceptia de izolare pentru navigatori daca nu prezinta simptome.- O alta prevedere este legata de lucratorii transfrontalieri care lucreaza in Bulgaria, care nu se vor izola daca nu au simptome.- Pietele agroalimentare raman deschise daca respecta regulile., interzicere care a fost precizata si impusa in Ordonanta Militara anterioara.In urma discutiilor purtate la nivel guvernamental cu comerciantii de produse cerealiere s-a reusit perspectiva si s-a clarificat achizitia necesara pentru completarea rezervei de stat astfel incat un subiect care preocupa Guvernul Romaniei, securitatea alimentara, sa fie asigurata pana la urmatoarea recolta. Tot ce a fost interzis la export, nu mai este interzis.- Fac din nou apel la romanii din Diaspora. Cei care vin in tara, ne obliga sa aplicam prevederile ordonantelor militare, ceea ce inseamna ca vor sta in locuri special amenajate de carantina. In aceasta zi, avem disponibile inca 13.254 de locuri in carantina.In zona institutionalizata, daca prefectii nu mai au locuri pot rechizitiona locuri suplimentare sau pot apela la colegii din judetele invecinate. Carantina la domiciliu este aplicabila doar in ultima faza, situatie in care nu este acum Romania.- Va multumesc tuturor pentru eforturile pe care le faceti in aceasta perioada. Ma doresc multa sanatate.