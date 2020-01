Agentii de la Politia Rutiera vor avea camere video

Ziare.

"Nu o sa mai gasiti deputati care injura politistul si nici politisti rutieri care abuzeaza de functia lor", a spus Vela, miercuri seara."Vom cumpara camere video pentru fiecare politist de la Rutiera care va eradica fenomenul coruptiei la Politia Rutiera, va responsabiliza politistul in dialog cu soferul si, in aceasi timp, soferul in dialog cu politistul, fiind proba camerei", a anuntat Marcel Vela la B1 TV.Ministrul spune ca, in acest fel, politistii nu vor mai abuza de functia lor si nici parlamentarii nu isi vor mai permite sa injure politistul."Nu o sa mai gasiti deputati care injura politistul si nici politisti rutieri care abuzeaza de functia lor", a mai spus Vela.Ministrul de Interne, Marcel Vela a anuntat ca luna aceasta va prezenta o propunere de eficientizare si restructurare a Ministerului Afacerilor Interne, astfel incat acest minister sa creasca in perceptia romanilor privind increderea.