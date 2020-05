CCR decide pe starea de urgenta: Vor fi anulate amenzile de 600 de milioane de lei date in timpul pandemiei?

Amenzi de 120 de milioane de euro

In baza prevederilor acestui act, au fost majorate valorile amenzilor date de politisti in perioada starii de urgenta.In esenta, este vorba de exceptiile privind prevederile a doua ordonante de urgenta, nr. 34/2020 si 36/2020, pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta.Exceptiile vizeaza in integralitate OUG nr. 34/2020, OUG nr. 36/2020 si doua articole din OUG nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, conform site-ului CCR. Una dintre cele mai mediatizate masuri a fost cea a majorarii amenzilor date pentru nerespectarea restrictiilor din ordonantelor militare.Saptamana trecuta cuantumul total al acestora se ridica la peste 600 de milioane de lei (120 de milioane de euro), potrivit unui anunt facut de ministrul de Interne, Marcel Vela.", a precizat ministrul de Interne.Ministrul Vela a mai afirmat ca la sfarsitul lunii mai se va face o analiza si se va decide exact cum vor fi alocati banii.El a reamintit ca, daca au fost platite in 24 de ore, amenzile au fost reduse la jumatate. De asemenea, a estimat ca o proportie relativ mica din randul celor amendati au contestat amenzile.Fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean sustinea, la mijlocul lunii aprilie, ca amenzile date in baza ordonantelor militare ar putea fi anulate, daca CCR ar da dreptate Avocatului Poporului."S-a exagerat, este specific romanesc, s-a sarit calul. Sunt mult prea mari amenzile raportat la castigul populatiei, nu cred ca populatia va putea sa le plateasca. De unde bani, mai ales in perioada de criza!", a spus Zegrean.Practic, fostul sef al CCR a explicat ca, "daca prevederile privind amenzile vor fi declarate de CCR neconstitutionale, toate amenzile care se aplica vor fi anulate, pentru ca vor fi date in baza unei legi declarate neconstitutionale".Insa Zegrean a mentionat ca pentru ca acest lucru sa se intample "cine primeste amenzi va trebui sa le conteste in justitie, daca crede ca nu au fost corect aplicate".Avocata Elenina Nicut a explicat intr-o postare pe Facebook ce se intampla daca sesizarea Avocatului Poporul va trece la CCR:"Daca trece, fericiti cei cu plangeri contraventionale pe rol," explica aceasta."In masura in care CCR va valida totusi OUG de mai sus, e foarte posibil sa intervina mai incolo o amnistie fiscala pe subiect. De ce? Pentru ca e an electoral si sute de mii de oameni afectati, cu care mai bine te impaci decat sa ti-i ostilizezi si mai mult. Si pentru ca veniturile din respectivele amenzi sunt mai degraba virtuale sau cel putin greu recuperabile," considera avocata.