Comisarul Traian Berbeceanu revine in Ministerul de Interne: Vela il numeste sef de cabinet

Comisarul-achitat, procurorii- condamnati

Traian Berbeceanu (45 de ani), denumit Comisarul Cattani, a fost "Politistul anului" in 2007 si 2013 la categoria "Combaterea Criminalitatii Organizate"siPolitistul anului 2013.Intr-un interviu recent acordat jurnalistului Catalin Striblea, el spunea ca s-a pensionat in 2018."In suflet sunt politist si o sa raman politist intotdeauna. Nu mai sunt activ. Acum un an m-am pensionat. Din punctul meu de vedere, politistii in cei 25 de ani de activitate au parte de o uzura pe partea fizica deosebita.Acestia pot fi folositi pentru experienta lor in functii neoperative, chiar si dupa cei 25 de ani. In cursul anului 2004, in timp ce investigam o grupare infractionala, am suferit un infarct, in timp ce eram la birou. Infarctul a fost generat de oboseala, stres, fumat, cafea, mancat nesanatos," spunea Berbeceau, la Digi Fm. Fostul politist a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT pentru acuzatia ca ar fi sprijinit o grupare infractionala specializata in evaziune fiscala cu produse petroliere. Simultan cu ancheta DIICOT, procurorii DNA i-au trimis in judecata pe procurorii si politistii care l-au anchetat pe comisarul-sef.Pe 30 iunie 2016, Berbeceanu a fost achitat de instanta suprema, fostul sef al DIICOT Alba Ioan Muresan a primit o pedeapsa de sapte ani de inchisoare, iar ofiterul de politie judiciara de la BCCO Alin Mirel Muntean a fost condamnat la patru ani de inchisoare.Dosarul se afla in faza de apel, iar Berbeceanu a cerut Inaltei Curti sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene, solicitare care i-a fost admisa.