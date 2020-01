Cum explica Vela restrictionarea votului pentru cei cu viza de flotant: Au devenit o masa de manevra

Ziare.

"A mai fost o prevedere acum 10-15 ani, unde era o interdictie de sase luni de zile, interdictie care a fost ridicata la un moment dat tocmai pentru interesul celor care guvernau atunci tara, astfel incat flotantii au devenit o masa de manevra pentru stabilirea unor castigatori la alegerile locale. (...)In lunile premergatoare alegerilor locale era o explozie de cereri, astfel incat am considerat ca e un motiv serios prin care cei interesati pot sa manipuleze, pot sa influenteze rezultatul alegerilor", a spus Marcel Vela, miercuri seara, la B1 TV.Ministrul a adaugat ca a existat o procedura de a acorda viza de flotant unei persoane doar pentru a-i folosi acesteia in ziua votului."Am explicat motivarea celor 90 de zile ca termen in care sa nu mai fie acceptati ca alegatori intr-o localitate cei care isi fac viza de flotant inainte de ziua alegerilor, pentru ca, trebuie sa stie alegatorii, serviciul de evidenta informatizata a persoanei, adica cei care fac buletinele, sunt in subordinea primarului.Asadar, un primar poate sa semneze, sa accepte chiar daca nu se fac toti pasii de verificare. Adica la unul acasa, la un suporter al primarului, am vazut cazuri concrete, au fost 10 flotanti. Era imposibil sa locuiasca acolo 10 oameni care, de fapt, locuiesc in alta parte, pe verificate.Asadar, a fost o procedura de a face viza de flotant doar pentru a-i folosi in ziua votului. Nu au locuit niciodata in comuna respectiva", a sustinut Vela.Presedintele USR, Dan Barna, a declarat marti ca sunt mai multe probleme pe care le va discuta cu premierul Ludovic Orban despre angajarea raspunderii si legea electorala, dand exemplul celor care voteaza cu viza de flotant."Sunt mai multe probleme aici si o sa avem si o discutie cu premierul legat de angajarea raspunderii cu doua tururi si cu legea electorala. Votul celor care au viza de flotant - se introduc 90 de zile, inainte nu erau, inainte mergeai cu viza de flotant si atat, cu doua zile, acum nu mai, trebuie sa mergi cu 90 de zile.Si sunt foarte multi care nu sunt la adresa de domiciliu in ziua votului si asta e o chestiune asupra careia o sa discutam, apropo de lucrurile de care nu suntem multumiti", a declarat Dan Barna, la TVR 1.Potrivit proiectului pentru care Guvernul vrea sa isi angajeze raspunderea, persoanele care isi schimba resedinta cu 90 de zile inainte de alegeri vor putea vota doar unde au avut domiciliul anterior acestei perioade."Persoanele care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala cu mai putin de 90 de zile inaintea datei scrutinului isi vor putea exercita dreptul de vot doar in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care au avut resedinta sau domiciliul stabilit anterior celor 90 de zile. In acest caz, cetatenii vor vota pe lista suplimentara", prevede proiectul de act normativ.