Cum incearca Vela sa explice abuzurile unor politisti: Sunt foarte multi tineri care au facut doar sase luni Scoala de Politie, ca am avut nevoie de cadre

"Nu tolerez abuzurile. Chiar pe videoconferinta organizata de catre secretarul de stat care se ocupa de ordinea publica, cu toate armele din subordine si toti inspectorii judeteni, li s-a atras atentia tuturor ca amenzile sa fie intr-o forma evaluata direct proportional cu fapta pe care au inregistrat-o, au constatat-o, sa fie folosite ca variante de sanctiune si avertismentele, nu direct amenzile.Asadar, am luat masuri ca sa nu se faca abuzuri. Ca ele se fac este un lucru evident, pentru ca sunt foarte multi oameni, sunt foarte multi tineri care au facut doar sase luni Scoala de Politie si acum sunt in operativ in teren, ca am avut nevoie de cadre, sa acoperim toate misiunile.Este o munca titanica la nivel national si cei care au facut abuzuri sau au gresit vor fi evaluati si profesional si disciplinar", a declarat Marcel Vela la RFI Romania. Ministrul a cerut celor care se considera nedreptati sa faca o sesizare."Fiecare cetatean care se simte, eu stiu, nedreptatit poate face doua lucruri: sa ne sesizeze pe noi in legatura cu o amenda sau asa cum am sesizat din media, atunci cand s-au intamplat, ne-am autosesizat si lucrul doi pe care poate sa-l faca un cetatean dupa ce ne sesizeaza pe noi direct este sa conteste amenda in instanta si un judecator va evalua daca s-a gresit sau nu atunci cand i s-a intocmit procesul verbal", a spus el.Amintim ca saptamana trecuta Vela a spus ca sunt probleme cu politistii locali, care nu respecta prevederile ordonantelor in litera si spiritul lor. Apoi, Sindicatul Meridian a transmis ca politistii locali din strada au experienta si au lucrat la fel de bine ca ceilalti functionari ai statului. Reprezentantii sindicatului au sustinut ca acestia au dus la bun sfarsit toate misiunile care le-au fost incredintate, in ciuda lipsurilor cu care s-au confruntat.