De la 1 ianuarie, angajatii MAI vor primi spor pentru conditii grele de munca si toxicitate intre 200 si 400 de lei

Ziare.

com

"Astfel, pentru perioada 2020-2021, se va acorda in continuare, majorarea de 75% la solda de functie/ salariul de functie/ salariul de baza pentru activitatea desfasurata in zilele de repaus saptamanal si de sarbatori legale, precum si in celelalte zile in care nu se lucreaza, potrivit legii.", informeaza un comunicat al MAI remisMasura vizeaza pentru acest drept o adaugare, in medie,, valoare bruta, pentru aproximativComparativ, pana acum, sporul a fost de 10% raportat la orele lucrate.Sursa citata precizeaza ca ministrul de Interne, in calitate de senator, a depus un amendament privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2020 pentru acordarea pentru personalul MAI, incepand de anul viitor, a cuantumului actualizat al compensatiei banesti/ alocatiei valorice pentru drepturile de hrana in mod unitar cu toate celelalte institutii publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala.A.D.