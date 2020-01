Distanta de la Carmen Dan la Marcel Vela

nu indreptatesc pe nimeni sa hotarasca inainte sa asculte.

Agenda continea probabil mai multe puncte, dar fara indoiala ca doua din ele erau arzatoare: cazul unei fetite de 11 ani care, in coma fiind, n-a putut fi preluata de elicopter, pentru ca se facuse seara, iar pilotul nu avea competenta de zbor pentru timp de noapte si cazul sefului IPJ Valcea, implicat in mai multe situatii neplacute, pentru care era asteptat sa dea explicatii.Stirea ca fetita de 11 ani a ramas nepreluata de elicopter, intrucat ambulanta intarziase vreo 10 minute si se apropia apusul soarelui, face sa ti se zburleasca parul. Te intrebi: asa o fi si in alte tari? Iar daca n-o fi asa, ce facem, ca sa ne aliniem si noi lor? M-as fi asteptat ca videoconferinta sa gaseasca solutie operativa, ca doar pentru asta fusese convocata.Totusi, faptul a ramas in coada de peste, umbrit de neasteptata intrebarea a ministrului adresata lui Raed Arafat, fara prea multa legatura cu suferinta fetitei:Zic neasteptata intrucat stie toata Romania ce a facut domnul Arafat timp de 20 de ani, dar nu stie mai nimeni ce a facut domnul Marcel Vela de cand s-a nascut si pana a fost numit la inaltul post de la Interne. Gresesc oare?Bomba zilei a fost insa celalalt moment, acela cand seful IPJ Valcea, comisarul Sorin Oara, nu s-a prezentat la chemarea ministrului, sub pretextul ca este in concediu. N-ar fi exclusa o eventuala coincidenta, dar faptul ca respectivul sef al IPJ Valcea isi ia concediul tocmai atunci cand este acuzat ca nu si-a indeplinit corect obligatiile, mi se pare mai mult decat simptomatic.Asta seamana cu acel moment de dinaintea evenimentelor din 10 august 2018, cand se anuntase la Bucuresti un mare miting al diasporei, cand Dragnea se apucase chiar sa prevesteasca "o lovitura de stat" si, tocmai atunci, premierul Dancila si ministrul de Interne Carmen Dan, isi luasera, amandoua, concediu!Nu era cusuta cu ata alba? Ei bine, tot cu ata alba mi se pare cusut si concediul sefului IPJ Valcea comisarul Sorin Oara, tocmai cand minivacantele de sfarsit de an favorizeaza incalcarile ordinii publice si producerea accidentelor.In opinia mea, concediul domnului Oara in asemenea zile este la fel de nepotrivit ca si concediul doamnelor Dancila si Carmen Dan in august 2018. In termeni populari, asta se numeste ascundere dupa deget, iar ministrul Vela s-a simtit pe buna dreptate deranjat. Atat de deranjat, incat l-a destituit pe respectivul Oara, comunicand hotararea in direct.Aici insa lucrurile incep sa se nuanteze. Caci, daca predecesoarea domnului Vela nu prea era in stare sa ia hotarari operative, parca de teama sa nu supere pe cineva, noul ministru pare sa calce in cealalta extrema si se pripeste.Nu contest nicio clipa hotararea in sine. Este motivata chiar de cuvintele rostite de ministru:Corect. Indiferent daca si-a luat sau nu zile de concediu, era normal ca un sef al IPJ sa ceara invoirea ministrului ca sa lipseasca de la teleconferinta. In plus, a fost prins de doua ori ca vitezoman in trafic si i s-a ridicat carnetul de conducere. Tocmai el, politistul care trebuie sa dea exemplu!Colac peste pupaza, i se reproseaza ca nu a managerizat corespunzator 23 de cazuri de ultragiere a politistilor. Sunt motive suficiente ca sa fie ingrijorat si sa se fi prezentat personal la videoconferinta cand a fost chemat, nu sa-si timita adjunctul.A depasit linia rosie. La asa ceva, merita sa fie demis. Dar nu oricum. Sa ma ierte domnul ministru, insa domnia sa a incalcat unul in pricipalele principii ale dreptatii, pe care intelepciunea stramosilor latini o formula astfel:. Am spune ca nu poti stabili o judecata dreapta, fara sa-l asculti si pe impricinat.Iar domnul Marcel Vela nu numai ca nu l-a ascultat pe comisarul in cauza, dar a organizat chiar o judecata la scena deschisa, unde a vorbit singur, s-a ascultat singur si tot singur a luat hotararea de demitere.Departe de mine gandul de a-i lua apararea comisarului incriminat, dar nici nu pot exclude o eventuala explicatie pe care ar avea-o la toate acuzele care i se aduc: poate ca o problema grava de sanatate l-a obligat sa-si ia concediul, poate aparatele Radar care i-au inregistrat viteza erau defecte, poate are explicatii si cu privire la cele 23 de cazuri de ultraj.Aceste "poate" nu sunt deloc probabile, dar nici imposibile si, pentru acest motiv, nici etica, nici morala si mai ales nici legileIar domnul ministru Vela tocmai asta a facut: a dat spectacol in direct si a hotarat in public, parca anume mai mult ca sa se dea mare si sa-si arate muschii la telespectatori, decat sa faca dreptate si sa-l invete minte pe cel vinovat.Atunci ce trebuia facut? Nu trebuia demis cel care incalca atat propriile indatoriri de serviciu, cat si legile circulatiei, atunci cand umbla pe drumurile patriei? Ba da, fermitatea domnului ministru este de apreciat, dar demiterea live mi se pare ca tine mai mult de populism decat de fermitate, iar luarea masurilor fara a asculta impricinatul tine mai mult de evul mediu, decat de secolul XXI.In plus, un spectacol televizat, cu iz de rafuiala in direct, mi se pare ca ar tine mai mult de Carmen Dan, decat de Marcel Vela.