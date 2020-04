Doua ONG-uri cer demiterea lui Vela si Berbeceanu, din cauza violentelor Politiei in starea de urgenta

Ziare.

Cele doua ONG-uri sustin ca motivul este "comportamentul iresponsabil, managementul profund defectuos si instigarea politiei romane la savarsirea de acte de violenta impotriva propriilor cetateni".Acestia trec in revista cazurile de la Hunedoara si din Rahova."In cazul de la Hunedoara - blocul Micro 6, mai multe persoane (atat rromi cat si romani) au reclamat ca au fost batuti de politisti ca 'razbunare', in urma unei confruntari anterioare. Din filmarile disponibile public se vede cum un barbat este batut de fortele speciale intr-o scara de bloc, iar un copil de 14 ani a fost batut langa bloc.Politia a intrat in multe locuinte, fara a avea mandat, a folosit gaze lacrimogene in spatii inchise, inclusiv impotriva unor femei si a copiilor minori (unul avea 11 ani). Doi barbati au fost batuti de fortele speciale cand au dorit sa depuna plangere impotriva acestor abuzuri.In cazul din Rahova-Bucuresti, persoana cunoscuta public drept Spartacus a prezentat scuze politistilor pe pagina sa de Facebook si apare cu fata tumefiata. Nu este clar nici in ce conditii au survenit aceste rani si nici cum a putut sa posteze pe facebook, avand in vedere ca era in stare de arest preventiv. Aceasta postare induce cumva dorinta politistilor implicati de a il umili, fortandu-l sa-si ceara scuze public. Mai mult, acesta a fost ironizat de Sindicatul Europol al Politiei Romane.De asemenea, mai multe persoane, inclusiv copii minori din cartierul Rahova, au reclamat ca au fost batuti de politie, care ar fi intrat la adresa gresita (cautandu-l pe Spartacus) si ulterior au plecat cerandu-si scuze pentru confuzie", au transmis ONG-urile intr-un comunicat remis Ziare.com.Despre cazul din Bolintin Vale , reprezentantii organizatiilor spun ca "se vede clar in filmari cum Politia loveste cu bestialitate persoane de etnie rroma care erau deja incatusate si culcate la pamant si cum acestea tipa de durere.Politistul reproseaza acestora ca vorbesc in limba romani si ca fac live-uri pe Net. Mai multi copii rromi din acelasi cartier dorm pe campuri si sunt refugiati de teama abuzurilor politiei".In scrisoarea trimisa catre presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban, reprezentantii ONG-urilor sustin ca Vela "a gestionat in mod defectuos situatia curenta de criza de la un capat la altul", incepand cu implicarea politistilor in activitatile Bisericii de Paste."Dupa ce cu ocazia sarbatorilor de Paste a dorit sa foloseasca Politia pe post de curier al Bisericii Ortodoxe Romane si sa expuna in mod iresponsabil populatia la efectele deosebit de distructive ale COVID-19, ministrul Afacerilor Interne a recidivat si a sustinut abuzurile savarsite de Politie impotriva cetatenilor, explicit impotriva cetatenilor de etnie rroma, dar nu exclusiv", au scris ei.Despre Berbeceanu, acestia spun ca "a prezentat in mod clar abordarea ministerului, afirmand in mod public faptul ca 'la violenta trebuie raspuns cu violenta'. O asemenea abordare este inadmisibila intr-un stat de drept si incalca in mod flagrant principiile drepturilor omului"."In aceasta perioada dificila, cu atat mai mult, Politia trebuie sa fie alaturi de cetateni, sa sprijine populatia si sa aplice legea in mod obiectiv. Rolul Politiei in societate este de a aplica legea, iar atunci cand anumite persoane au o conduita nelegala, Politia are rolul de a interveni pentru imobilizarea acestora si prezentarea lor in fata justitiei pentru a se dispune masurile legale.Nicaieri in Constitutia tarii (si nici in legislatia aferenta) nu se arata ca Politia este responsabila sa promoveze violenta, sa bata cu bestialitate cetateni incatusati, sa bata copii minori, sa impuste mortal oameni sau sa tortureze proprii cetateni pentru ca vorbesc in limba materna", mai spun ei.A.G.