Fifor: Raportul mitingului din 10 august a fost desecretizat inca din 31 ianuarie. Vela nu a declasificat nimic azi

"Raportul mitingului din 10 august 2018 pe care l-a 'desecretizat' astazi ministrul Marcel Vela a fost desecretizat inca din 31 ianuarie 2019, cand MAI a stabilit ca peste 90% din acest document nu mai avea caracter secret. Restul de 10% depindea exclusiv de alte institutii.Deci, azi, ministrul Vela nu a declasificat nimic. Au avizat doar alte institutii acel rest de 10%. Intrebarea legitima e de ce aceste alte institutii s-au hotarat sa faca taman acum, intre cele doua tururi de scrutin ale alegerilor prezidentiale", scrie Fifor, joi, pe Facebook.El afirma ca raportul este in continuare "nepublic" pentru cetateni."Pentru cetateni, raportul este exact asa cum a fost si pana acum: nepublic. Iar PNL stia dinainte ca DIICOT nu-l poate face public pentru ca este 'mijloc de proba' in ancheta penala aflata in desfasurare. In concluzie, tot ce am vazut azi a fost doar o mascarada!O mare pacaleala electorala, al carei unic scop a fost de a readuce in memoria colectiva o emotie, care sa acopere fuga lui Iohannis de o dezbatere in care sa dea seama pentru contraperformanta din mandatul sau!", adauga Mihai Fifor.Joi, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat ca raportul despre evenimentele din 10 august a fost declasificat si a fost trimis catre DIICOT , pentru a fi folosit in ancheta care are loc in urma plangerilor depuse de persoane implicate.Vela a precizat ca joi dimineata a fost primit ultimul aviz de la una dintre institutiile implicate, iar o comisie din cadrul MAI a decis declasificarea documentului.Marcel Vela a precizat ca nu stie de ce fostul ministru de Interne Carmen Dan a refuzat sa declasifice raportul si a anuntat ca sunt in curs de derulare mai multe anchete administrative care ii privesc pe sefii Jandarmeriei implicati in reprimarea protestului din Piata Victoriei, urmand ca saptamana viitoare sa anunte eventualele sanctiuni disciplinare.