Lumina pe confruntarea Iohannis - Orban. Acordul populismului pe rit vechi

Cu atat mai mult in stare de urgenta, cand ministrul de Interne este titularul celui mai important instrument - ordonanta militara (OM).Este motivul pentru care Marcel Vela ar fi trebuit inlocuit demult pentru ca a transformat fiecare anunt de OM intr-un numar de stand-up comedy. Iar dupa acordul initial cu BOR in privinta relaxarilor de Paste, inlocuirea a devenit imperativa.Dl Vela nu este insa un jucator autentic, ci doar un figurant intr-o confruntare mai mare care deja nu cred ca mai poate fi tinuta secreta, intre presedinte si premier. Marcel Vela este omul de maxima incredere al lui Ludovic Orban si evacuarea lui ar fi fost un imens sacrificiu pentru premier.De ce acordul acesta era o ineptie este usor de argumentat. Nu este sub nicio forma vorba despre lipsa de respect fata de credinta ortodocsilor, de un abuz antiBOR, de un puseu ateu sau mai stiu eu ce. Este vorba despre masuri antiepidemice.Ca dovada nu numai cutremuratoarele momente cu Papa in mijlocul unei piete goale , dar in Grecia, tara extrem de credincioasa, va fi interzisa pana si circulatia rutiera in perioada Pastelui.Este vorba despre faptul ca oamenii fac niste sacrificii extraordinare, pierd slujbe, pierd afaceri, copiii pierd scoala, ceea ce mie mi se pare cel mai grav, de departe, efect al crizei (mai ales pentru copiii din mediile defavorizate) pentru ca aceasta criza sa se diminueze cat mai repede.Ar fi fost criminal sa risti prelungirea acestei suferinte si a efectelor ei doar pentru respectarea unei traditii, oricat de draga ar fi ea.Daca tu permiti relaxari pentru o traditie foarte importanta pentru o parte a populatiei, cum vei convinge restul populatiei ca nu are si ea dreptul la relaxari pentru ceea ce ea considera important? Daca tu poti sa te duci la biserica, de ce vecinul tau nu se poate duce la masa de Paste la parintii sai, traditia lui esentiala de Paste?Si nu era vorba doar despre impartirea Luminii in noaptea de Inviere. Era vorba si despre accesul la biserici vineri si sambata intre orele 7 si 17 pentru impartirea Pastilor. Probabil ca nu sunt multi cei care sa nu fi vazut vreodata ce se intampla la moaste.Este desigur si o discriminare fata de catolici, pentru care nu exista relaxarea aceasta, pentru ca, spune dl Vela, nu au cerut asa ceva . Tot respectul meu pentru ca nu au cerut, intelegand gravitatea momentului si asumand sacrificiul care nu a fost cu nimic mai usor pentru ei.Inteleg ca ar fi existat teama unor iesiri necontrolate in noaptea de Inviere . Este treaba statului sa se asigure ca ordinea si regulile sunt respectate, exista inclusiv instrumentul Armatei la o adica, nu sa-si ascunda slabiciunea in spatele unor masuri populiste.Toata problema a plecat de la faptul ca varful guvernarii liberale traieste cu obsesia imaginii publice. Atat a partidului, cat si a liderului, care nu pot uita nicio clipa ca e an electoral si ca trebuie sa puncteze.N-ar fi o problema asa de mare daca nu ar fi sfatuiti de "consultanti" foarte slabi, ei insisi, la fel ca mare parte a partidului, captivi ai unui timp in care alegerile se castigau cu populisme de toate felurile, inclusiv cele de natura religioasa.Va amintiti probabil pozitionarea dlui Orban la referendumul pentru familie. Pe scurt, o batalie cot la cot cu PSD pe acelasi electorat.Doar ca presedintele Iohannis se pare ca nu vede deloc in acelasi fel lucrurile. Un exemplu a fost somajul tehnic la bugetari, anuntat de dl Orban intr-o formula strict de imagine, fara niciun beneficiu economic, dimpotriva. A fost contrazis de ministrul de Finante care a spus ca nu se pune problema de asa ceva, dl Citu avand, din informatiile mele, sustinerea presedintelui pentru acest anunt.In chestiunea acordului cu BOR, spun surse liberale, ideea s-ar fi nascut in anturajul dlui Orban, responsabil si pentru alte ciudatenii, inclusiv celebra OUG care a facut praf planul anticipatelor, a fost plasata in bratele dlui Vela spre punere in executare si anunt public, fara ca presedintele Iohannis sa fi fost consultat.Cel mai grav este insa ca decizia a fost luata impotriva recomandarilor ministrului Sanatatii , care s-a opus explicit.Nu imi amintesc sa-l fi vazut de multe ori pe dl Iohannis mai nervos intr-o iesire publica, nici macar in vremea guvernarii PSD, pe buna dreptate. Pe de-o parte, o asemenea relaxare era extrem de periculoasa pentru evolutia epidemiei, pe de alta parte pentru ca era anuntata la numai cateva ore dupa ce presedintele prelungise, in termeni gravi, starea de urgenta.Intr-un fel, a fost chiar un afront la adresa presedintelui.Dl Vela a incercat sa iasa din povestea aceasta invocand revelatia brusca a estimarilor medicilor , aceleasi si marti si miercuri seara. E bine ca a renuntat la vanzoleala de la biserici pentru a lua Pasti, e bine ca a scutit Politia de umilinta si riscurile acestei operatiuni.Riscurile au mai fost scazute, dar nu eliminate, pentru ca preotii si voluntarii, ei insisi netestati si misunand de la casa la casa, vor fi vectori de transmitere. Ma intreb cum va fi in mediul rural. Pentru ca nu renuntam la populismul mucegait, inventam in continuare noi reguli, pe care nici macar Papa sau alte tari profund ortodoxe nu le-au experimentat.Iar atunci cand ai deschis usa, e mai greu sa o reinchizi decat sa o fi tinut inchisa de la inceput. Ai lasat deja sa se inteleaga ca relaxarea este posibila, ca poate pericolul nu e asa de mare si, poate cel mai grav, ai admis tu, stat, prin caricaturalul tau ministru de Interne, ca nu esti in stare sa tii ordinea si ca esti dispus la concesii importante din cauza asta si pentru a ascunde asta.Confruntarea de putere dintre Palate e cumva remiza. Presedintele nu a reusit sa reprime total populismul electoral, nici formula initiala nu a ramas totusi in picioare si premierul si-a pastrat ministrul de Interne.Cat despre Romania, in vreme ce alte tari dezbat relansarea, tratamentele, scolile inchise, noi ne frasuim ce facem cu Lumina si Pastile. Cata scoala se pierde nu intereseaza pe nimeni. Cred ca la atat ar trebui sa ni se rezume si asteptarile.