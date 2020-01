MAI are forte pregatite pentru a fi trimise in Australia. Iohannis a transmis ca Romania sa ofere ajutor cat mai repede

Ziare.

. La nivelul Uniunii Europene a fost activat Mecanismul de Protectie Civila (EUCPM), ca urmare a incendiilor generalizate din Australia.Centrul de Coordonare a Raspunsului in Situatii de Urgenta al Uniunii Europene (ERCC) a lansat in aceasta seara un apel catre statele membre pentru a comunica in cel mai scurt timp posibil resursele pe care le pot pune la dispozitie pentru a fi dislocate in vederea interventiei in Australia", informeaza Ministerul Afacerilor Interne.In acest context, conform sursei citate, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a adus la cunostinta premierului solicitarea Centrului de Coordonare a Raspunsului in Situatii de Urgenta al Uniunii Europene, care a dispus transmiterea informatiilor referitoare la resursele umane si logistice ce pot fi pregatite pentru dislocarea in Australia.Ca urmare a activarii Mecanismului European de Protectie Civila, la nivelul Uniunii Europene va fi constituita o rezerva de forte de interventie si salvare in caz de dezastre, pusa la dispozitie de tarile ce detin capacitati in domeniu, pe care oficialii australieni o pot accesa in totalitate sau partial, in functie de necesitati si de evolutia situatiei din acest stat", precizeaza MAI.