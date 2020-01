MAI propune ca actul electronic de identitate sa se elibereze obligatoriu la varsta de 12 ani si sa tina loc de card de sanatate

Ziare.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis care sunt aspectele de noutate ce vizeaza noul act de identitate, existente in proiectul lansat in dezbatare publica marti."Pentru a asigura cetatenilor romani exercitarea dreptului la libera circulatie pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, in conditii similare celorlalti cetateni UE, Romania este obligata sa emita acte electronice de identitate, incepand din luna august a anului viitor (2021). Noile acte de identitate vin cu garantii suplimentare de securitate si intaresc increderea institutiilor publice si a mediului privat ca persoana care prezinta documentul este in fapt titularul acestuia.Astfel, se aduc imbunatatiri majore actualului act de identitate (care a fost pus in circulatie in anul 1997), prin utilizarea unor tehnologii de fabricatie avansate, a unor elemente grafice de securitate, a unor inserturi de materiale de securitate si, nu in ultimul rand, prin protectia IT oferita de mediile de stocare electronice", precizeaza MAI.Prin intermediul noului act de identitate, cetatenii romani vor putea, indiferent de locul unde se afla (in Romania sau in afara teritoriului national), sa interactioneze online cu autoritatile administratiei publice si sa solicite prestarea de servicii publice."Intrucat, identitatea se certifica prin mecanisme similare semnaturii electronice, prezenta fizica a cetateanului, la ghiseu, nu va mai fi necesara, acesta putand accesa de la distanta servicii, precum: inmatricularea unui autovehicul, obtinerea unui certificat de cazier judiciar, a unor avize, autorizatii sau a altor documente de la autoritatile publice, depunerea unor declaratii personale prevazute de lege s.a", mentioneaza reprezentantii MAI.Noul act electronic de identitate va putea fi folosit pentru autentificarea in platforma informatica a asigurarilor de sanatate si, in aceste conditii,si, optional, sub aceasta varsta, la solicitarea parintilor sau a reprezentantilor legali.Tot ca element de noutate, se creeaza posibilitatea cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate de a obtine un act electronic de identitate, fara a mai fi necesara stabilirea domiciliului in Romania.Nu in ultimul rand,; aceasta nu va contine elemente sau date electronice, dar va prezenta un grad ridicat de securitate, conform sursei mentionate.Producerea noilor acte de identitate se va realiza, centralizat, de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala".Textul proiectului de act normativ este afisat si poate fi consultat pe pagina de internet a MAI, www.mai.gov.ro, la sectiunea Transparenta decizionala, precum si la Centrul de Relatii cu Publicul din Piata Revolutiei nr. 1 A, sector 1, Bucuresti.Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi transmise in termen de 10 zile calendaristice calculat de la data publicarii anuntului pe adresa de primire a eventualelor propuneri, sugestii sau opinii: dgj_transparenta@mai.gov.ro).