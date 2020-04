Marcel Vela a modificat acordul cu BOR: Nu avem voie sa mergem la biserica

LIVE TEXT

Ziare.

com

Astfel, NU VOM AVEA VOIE sa mergem la biserica: atat painea binecuvantata, cat si Lumina, vor fi aduse la domiciliul romanilor.Totodata, spre deosebire de protoculul initial, in care era precizat ca bisericile vor fi ajutate la distribuirea Sfintei Lumini de angajati MAI, noul acord prevede ca distribuirea se va face de catre "personal clerical si voluntari ai bisericii".Marcel Vela a subliniat ca romanii nu au voie nici sa iasa din casa: Lumina si Sfintele Paste vor fi luate din pragul casei sau de la geam. In cazul celor care stau la bloc, Asociatia de proprietari sau chiriasii vor desemna o persoana care va lua painea binecuvantata si Sfanta Lumina si apoi le va distribui tuturor celor din bloc."Painea binecuvantata va fi distribuita la domiciliul credinciosilor din toate parohiile de catre personalul clerical si voluntarii din parohie, vineri si sambata, in intervalul orar 08.00 -00, si in prima zi de Pasti, intre orele 06.00 -12.00, la solicitarea credinciosilor. Sfanta Lumina va fi distribuita in parohii de catre personalul clerical si maximum 5 voluntari, sambata, 18 aprilie, incepand cu ora 20.00.Clericii din fiecare parohie, ajutati de un numar de maximum 5 voluntari cu echipament de protectie, vor asigura distribuirea Pastilor sau a Sfintei Lumini, respectand reglementarile prevazute in ordonantele militare, avand asupra lor cartea de identitate si, ca semn distinctiv, banderola alba pe brat, precum si un ecuson cu date de identificare, stampilat de parohie.Credinciosii vor primi Pastile sau Sfanta Lumina din pragul casei ori de la fereastra, fara a iesi in strada, iar in zona locuintelor multifamiliale acestea vor fi inmanate unui reprezentant desemnat de Asociatia de proprietari sau de chiriasi, care va purta echipament de protectie (masca si manusi)", a spus Marcel Vela.Anuntul a venit dupa ce presedintele Klaus Iohannis a cerut azi Guvernului sa renunte la acordul incheiat intre MAI si BOR. Seful statului a explicat ca numarul noilor cazuri si al deceselor a crescut, asa ca nu avem niciun motiv de relaxare, dimpotriva, trebuie sa ramanem in continuare in casa.Iohannis a subliniat ca, probabil, acordul cu BOR a avut la baza cele mai bune intentii, dar ele nu au fost bine puse in practica, prin urmare va cere Guvernului sa anuleze acordul semnat aseara de ministrul de Interne si sa gaseasca o alta formula, daca e posibil.Ministrul de Interne, Marcel Vela, anuntase, marti seara, ca romanii vor putea merge vineri si sambata la biserica sa ia Sfintele Paste, iar Lumina sfanta le va fi adusa in fata locuintelor de catre voluntari si echipaje MAI.- Am avut o noua discutie cu patriarhul BOR si am ajuns la un nou acord.- Avand in vedere estimarile specialistilor, acordul Patriarhiei si MAI din data de 14 aprilie se modifica astfel:Slujbele religioase din noaptea de Inviere se vor oficia cu respectarea indrumarilor Bisericii Ortodoxe Romane si prevederilor din ordonantele militare privind reuniunile publice si distantarea fizica, fara participarea credinciosilor in incinta, in curtea sau in apropierea lacasurilor de cult.Painea binecuvantata, vineri, 17 aprilie 2020 si sambata, 18 aprilie 2020, in intervalul orar 08.00 -00, si in prima zi de Pasti, intre orele 06.00 -12.00, la solicitarea credinciosilor.Sfanta Lumina va fi distribuita in parohii de catre personalul clerical si maximum 5 voluntari, sambata, 18 aprilie 2020, incepand cu ora 20.00.Clericii din fiecare parohie, ajutati de un numar de maximum 5 voluntari cu echipament de protectie, vor asigura distribuirea Pastilor sau a Sfintei Lumini, respectand reglementarile prevazute in ordonantele militare, avand asupra lor cartea de identitate si, ca semn distinctiv, banderola alba pe brat, precum si un ecuson cu date de identificare, stampilat de parohie., fara a iesi in strada, iar, care va purta echipament de protectie (masca si manusi).In spitalele unde nu exista preot de caritate, cadrele Ministerului Afacerilor Interne aflate in misiune in noaptea de Inviere vor distribui Sfanta Lumina acestor unitati, precum si centrelor sociale si centrelor de carantina.