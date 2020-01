Marcel Vela anunta achizitionarea de noi elicoptere pentru situatii de urgenta

Ziare.

"Vreau ca in toate judetele sa fie amenajate locuri pentru aterizarea si decolarea aeronavelor SMURD si pe timp de zi si pe timp de noapte. Eu cred ca este necesar, vital, ca SMURD si tot sistemul de urgenta sa fie cat mai aproape de oameni si timpul de reactie de la momentul unui accident sau a unei situatii medicale grave, pana la intrarea intr-un spital sa fie cat mai scurt.In acest sens, varianta de a avea in toate judetele heliporturi sau locuri de aterizare este o varianta foarte simpla. Nu implica costuri suplimentare, cred ca putem sustine la nivel guvernamental, autoritatile locale sa le amenajeze si evident, sa gasim si formula administrativa pentru a nu dezvolta o birocratie excesiva pentru autorizarea lor, dimpotriva, pentru a gasi solutii sa fie autorizate cat mai rapid, cat mai eficient si nu cu multa birocratie", a declarat Marcel Vela.Ministrul de Interne a spus ca exista o problema privind resursele umane "pe linie aeronautica", ca e nevoie de piloti, mai ales ca vor fi achizitionate noi elicoptere SMURD."Resurse umane pe linie medicala exista. Avem o problema pe linie aeronautica, o resursa umana care lipseste la ora actuala sunt pilotii. Am solicitat si le multumesc inca o data celor care au raspuns prezent, pilotilor iesiti la pensie, sa revina in sistem, pentru a acoperi inclusiv pentru zona Banatului, zona Timisoarei, cu elicopterul de la Arad, zboruri si de noapte, la fel ca in Iasi, Craiova si Constanta, ca si propuneri noi, pentru ca in Romania se putea decola si ateriza noaptea, vorbim de resursa umana, doar la Targu Mures si la Bucuresti, desi elicopterele sunt capabile, au toate tehnologiile pentru zbor de noapte, exista turn de control, doar ca nu avem suficienti piloti.Au acceptat sa vina din rezerva acei piloti, le multumesc inca o data, dar este o solutie, sa spunem, o urgenta de a-i chema, mai ales ca vom achizitiona mai multe elicoptere pe viitor si atunci exista masuri care sunt complementare la aceasta, in sensul de a instrui mai multe cadre, de a face o colaborare cu Ministerul Apararii Nationale, adica pilotii de la MAI care in prezent executa misiuni de ordine publica sau de Politie de frontiera, sa ii mutam pe zona aeromedicala si in locurile lor, la misiunile pe care le facea ministerul pe Politie de frontiera sau ordine publica, circulatie rutiera, sa facem un acord de complementaritate cu MApN sa ne sustina acest minister si domnul ministru a fost deschis la propunerea mea cu elicoptere si piloti de la Armata", a declarat Vela.Intrebat ce trebuie sa faca un pilot iesit la pensie pentru a reveni la munca, ca si pilot de elicopter SMURD, Vela a spus ca trebuie sa faca o cerere."Pilotii care sunt la pensie pot sa revina printr-o simpla cerere, printr-un ordin al ministrului de a-i primi inapoi. Cei patru au spus ca nu ii intereseaza veniturile, ca vin pentru Romania, pentru ca ministrul a apelat la ei sa serveasca patria. Nu a solicitat niciunul dintre ei sa cumuleze pensia si salariul, desi eu ma gandesc ca ar trebui sa ii motivam cumva financiar, nu doar pe ei, ci pe toti pilotii, avand in vedere competitia care exista pe aceasta zona a fortei de munca, o competitie foarte puternica.Sunt companii private fie de aviatie, linii comerciale care ofera avantaje materiale foarte mari pilotilor. Au fost cazuri cand au plecat din zona militara cu toate costurile catre companii private pentru executarea de zboruri comerciale. Si atunci am gandit sa gasim solutii sa vina in sistem. Exista si varianta de a atrage mai multi tineri oferindu-le o sansa de cariera cu facilitati, cu tot ce tine de avantajele unei meserii de care Romania are nevoie. Si trebuie sa recunoastem, Romania are nevoie de piloti", a declarat Vela.Intrebat, de asemenea, daca va muta elicopterul SMURD de la Arad la Timisoara, Vela a spus ca acest lucru nu se va intampla, deoarece nu vrea sa abuzeze de functia sa."Ca si locatie, cel de la Arad trebuia sa fie la Caransebes. Cand am fost primar, aprobarile au fost pentru Caransebes, doar ca era domnul Igas ministru, a zis ca se aproba, a pus o virgula si l-a mutat la Arad. Cel mai normal ar fi trebuit sa fie ori la Caransebes, ori la Timisoara. Nu vreau sa fac un abuz acum, sa il luam la Timisoara sau la Caransebes, pentru ca eu gasesc intotdeauna solutii constructive pozitive. Sa mai aducem niste elicoptere, decat sa luam pe cel de la Arad", a spus Vela.