Marcel Vela anunta ca angajarile in Ministerul de Interne sunt blocate

Ziare.

com

Vela a precizat ca vrea reorganizarea structurilor, care considera ca trebuia facuta de mult, si vorbeste despre "o propunere de buget pertinenta" pentru anul viitor. Intrebat pana cand vor fi blocate angajarile, Vela a precizat ca pana la finalizarea auditului si a strategiei de reorganizare.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, marti, blocarea posturilor in institutiile din subordine."Concursurile si examenele sunt organizate mai mult pentru pile si relatii, nu stiu daca strict politice, dar in mare masura da", a spus Vela.Intrebat pana cand sunt blocate angajarile, Vela a spus: "Pana vom face auditul, pana vom analiza variante de organizare si restructurare a Minsterului, pana vom gandi bugetul pe anul 2020. Pana la urma, aceasta sistare si aceasta suspendare este si fireasca, avand in vedere ca dorim, pentru 2020, o regandire si o reorganizare a Ministerului si o propunere de buget pertinenta si corecta".De asemenea, intrebat ce va conta la viitoarele angajari, ministrul de Interne a precizat: "Va conta profesionalismul si voi depune toate eforturile pentru depolitizarea prefecturilor si celorlalte structuri ale Ministerului".Marcel Vela a precizat ca organizeaza si manageriaza activitatea MAI "asa cum ar fi trebuit sa faca si ceilalti ministri".