Marcel Vela anunta in ce conditii se va lua Lumina de Paste

El a precizat ca reprezentantii MAI vor ajuta la impartirea Sfintelor Paste si a Luminii sfinte catre toate bisericile din tara.Romanii vor putea merge, organizat, "la fel cum merg la supermarket", sa ia painea binecuvantata de la biserici, vineri si sambata intre orele 7-17, a precizat Marcel Vela."Painea binecuvantata, in forma de mici prescuri, stropita cu agheasma si vin, numita Pasti, sfintita anul acesta in Joia Mare, 16 aprilie, dupa Sfanta Liturghie,, in locuri special amenajate, in afara lacasurilor de cult, de catre personalul angajat al bisericii si de catre voluntari, cu respectarea masurilor de protectie, masca sanitara, distanta sociala de 2 metri, marcata in fata locului special amenajat, similar magazinelor alimentare", a spus ministrul.Potrivit acestuia, in declaratia pe propria raspundere, la locul deplasarii, credinciosul va face precizarea "Pentru ridicarea Sfintelor Pasti de la Biserica" si va trece numele lacasului de cult din zona de rezidenta a persoanei respective.In ceea ce priveste Lumina Sfanta, aceasta va fi adusa la locuintele romanilor de catre voluntari si de catre echipajele de ordine publica."Distribuirea Sfintei Lumini adusa de la Ierusalim in seara zilei de sambata, in jurul orelor 19.00, se va face de catre voluntarii parohiilor si de catre echipajele de ordine publica si patrulele existente sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne aflate in misiune (Politie, Politie de Frontiera, Jandarmerie, Pompieri, Politia locala, cat si cadrele Ministerului Apararii Nationale), incepand cu orele 20.00.Credinciosii vor putea iesi in proximitatea casei, in afara curtii sau a imobilului in care locuiesc, respectand regulile de distantare sociala, astfel incat sa fie evitata aglomeratia si formarea grupurilor mai mari de trei persoane. In acest sens, doi sau trei locatari dintr-o scara de bloc pot oferi Sfanta Lumina, primita de la voluntari, tuturor vecinilor", a subliniat Marcel Vela.- Foarte multi romani vor sarbatori Sfintele Paste la finalul saptamanii.- MAI vine in sprijinul BOR, executand misiuni de ajutor, pentru a oferi si o alinare spirituala, vom ajuta la impartirea catre biserici Sfintelor Paste precum si a Luminii aduse de la Ierusalim.- Painea binecuvantata, in forma de mici prescuri, stropita cu agheasma si vin, numita Pasti, sfintita anul acesta in Joia Mare, 16 aprilie, dupa Sfanta Liturghie,, in locuri special amenajate, in afara lacasurilor de cult, de catre personalul angajat al bisericii si de catre voluntari, cu respectarea masurilor de protectie, masca sanitara, distanta sociala de 2 metri, marcata in fata locului special amenajat, similar magazinelor alimentare.- In declaratia pe propria raspundere, la locul deplasarii, credinciosul va face precizarea "Pentru ridicarea Sfintelor Pasti de la Biserica" si va trece numele lacasului de cult din zona de rezidenta a persoanei respective.- Angajatii parohiei si voluntarii, in calitate de organizatori, vor asigura respectarea distantei sociale pe perioada distribuitrii Pastilor, avand ca semn distinctiv o banderola alba pe brat.- Pentru credinciosii bolnavi si cei peste 65 de ani, Pastile vor fi distribuite la domiciliu de catre voluntari, vineri si sambata (17 si 18 aprilie) sau in prima zi de Pasti (19 aprilie), incepand cu ora 06.00 dimineata, cu respectarea masurilor de protectie, masca sanitara si manusi.- Distribuirea Sfintei Lumini adusa de la Ierusalim in seara zilei de sambata, 18 aprilie 2020, in jurul orelor 19.00, se va face de catre voluntarii parohiilor si de catre echipajele de ordine publica si patrulele existente sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne aflate in misiune (Politie, Politie de Frontiera, Jandarmerie, Pompieri, Politia locala, cat si cadrele Ministerului Apararii Nationale), incepand cu orele 20.00.- Credinciosii vor putea iesi in proximitatea casei, in afara curtii sau a imobilului in care locuiesc, respectand regulile de distantare sociala, astfel incat sa fie evitata aglomeratia si formarea grupurilor mai mari de trei persoane. In acest sens, doi sau trei locatari dintr-o scara de bloc pot oferi Sfanta Lumina, primita de la voluntari, tuturor vecinilor.- In noaptea de Inviere este permisa circulatia tuturor preotilor care distribuie Sfanta Lumina credinciosilor, cat si a voluntarilor, care vor avea asupra lor act de identitate, ecusonul nominal din partea parohiei, masca si manusi de protectie******************