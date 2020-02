Marcel Vela, avizat negativ in comisii: Promite sa eficientizeze si sa imbunatateasca imaginea Politiei si Jandarmeriei

Ziare.

Marcel Vela a fost audiat luni de Comisiile pentru aparare de la Camera Deputatilor si Senat, care i-au dat aviz negativ, cu 10 voturi "pentru", 15 "impotriva" si patru abtineri.Ministrul a venit la audieri insotit de consilierul sau Traian Berbeceanu, fost sef al DIICOT (foto)."Ordinea publica si siguranta cetateanului sunt foarte importante si principalul scop al meu, ca ministru, si al echipei care este acum in fruntea MAI este, lucruri care impun continuarea unor masuri de eficientizare si modernizare a MAI.In acest context, sunt necesare masuri de reforma privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane, solutii de reorganizare a Politiei Romane, toate acestea pentru a consolida structurile operative implicate in lupta impotriva infractionalitatii, a retelelor de trafic de persoane si droguri, contrabanda si criminalitate organizata", a precizat Vela.Acesta a adaugat ca, in perioada urmatoare, vor fi luate masuri pentru eficientizarea activitatii MAI si a structurilor din subordine, "in raport cu rezultatele evaluarii si auditului privind activitatea din ultimii ani".Printre masurile la care a facut referire Vela se numara -, "astfel incat acestea sa fie construite pe criterii de competenta si apreciate ca institutii aflate in mod real in slujba cetateanului", elaborarea proiectului de revizuire a reglementarilor din Statutul politistului, in special cu privire la ghidul carierei si regimul disciplinar, urmarindu-se, printre altele, introducerea unei limite a mandatelor in functii de conducere pentru sefii de inspectorate judetene, politie municipala, oraseneasca si pentru directorii din directiile ministerului.Inainte de inceperea audierilor, jurnalistii prezenti in sala l-au putut auzi pefolosind un limbaj de mahala si injurandu-l pe fostul sau coleg de partid deputatul Ion Mocioalca, in prezent membru al Pro Romania (in video incepand de la minutul 02:05).Audierile vor continua si maine, urmand ca Guvernul Orban II sa fie supus votului plenului reunit al Parlamentului in data de 24 februarie.