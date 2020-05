Marcel Vela nu se poate relaxa, desi isi doreste: Virusul nu se odihneste, nu sta relaxat ca vine 15 mai

Ziare.

com

"Romanii au fost foarte constiinciosi in perioada sarbatorilor pascale. Pot spune ca si acum, in weekend-ul acesta de 1 Mai, au fost la fel de responsabili, lucru pentru care le multumesc tuturor", a declarat ministrul de Interne, duminica, la RFI Marcel Vela a marturisit ca si el isi doreste relaxarea masurilor de izolare, ca toata lumea, insa virusul nu va disparea pur si simplu dupa aceata data, deci trebuie luate decizii cu multa precautie."Exista sansa si perspectiva ca din 15 mai sa se relaxeze unele lucruri, pentru ca fiecare isi doreste acest lucru, inclusiv eu, ca sa fiu sincer.Problema este si fac un apel la toata lumea ca in urmatoarele doua saptamani, 14 zile, virusul nu se odihneste, adica nu sta relaxat ca vine 15 mai si noi vom avea relaxari de anumite activitati sau anumite actiuni.In contextul acesta, este extrem, dar extrem de important ca in urmatoarele doua saptamani sa nu avem o evolutie crescuta a bolii in Romania, a cazurilor care se vor inregistra pe statistica din tara noastra", a spus Vela.Declaratia vine dupa ce, sambata seara, Vela a declarat ca am putea primi amenzi si dupa 15 mai , iar pana acum acestea se ridica la peste 600 de milioane de lei (120 de milioane de euro), bani vor merge catre zona medicala si persoanele vulnerabile.