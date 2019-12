Marcel Vela: Politicul a fost implicat in 10 august. Cei care au regizat aceasta mizerie trebuie sa plateasca

Ziare.

Intrebat miercuri seara, la Prima TV, cum au ajuns jandarmii "sa bata oameni", Vela a raspuns: "Printr-o organizare incorecta a Jandarmeriei si prin implicarea politicului in aceasta organizare. Oameni cu raspundere care sunt si oameni politici. Nu pot sa spun cine, nu pot sa dau nume... Politicul a fost implicat in 10 si 11 august (2018 - n.red.)".Vela a afirmat ca a citit raportul despre acele evenimente in calitatea sa de fost presedinte al Comisiei de Aparare din Senat."E nenorocire. Dar raportul nu e suficient, raportul este o informare care, de fapt, a aparut si in presa, o parte dintre lucruri sunt publice. Dar ce nu era public si ce refuzase Jandarmeria sa desecretizeze, desi Parchetul Militar le ceruse acest lucru in 2018, erau convorbirile radio, pe niste statii speciale, pe 10 si 11, in care ei vorbeau Si n-au vrut sa le desecretizeze, pentru ca erau niste indicative, si atunci am schimbat indicativele (...) si le-am desecretizat toate cele 298 de ore, dintre care 250 au legatura cu evenimentele din 10-11 august", a mai spus ministrul de Interne.El a mai afirmat ca s-a urmarit "compromiterea Jandarmeriei si reactionarea emotionala" a jandarmilor la evenimentele din 10 august 2018, iar "cei care au regizat aceasta mizerie trebuie sa plateasca"."Unii jandarmi, cand au dat cu gaze lacrimogene, nu si-au pus masca, deci comandantii nu le dadusera si masti pe care ei le au in dotare. Dar cand intri in gaze, daca nu ai masca, respiri acele gaze si asta iti da o stare emotionala puternica, adrenalina actioneaza si nu mai esti rational, ca jandarm, pentru ca inclusiv tu inhalezi gazele lacrimogene. Deci s-a urmarit inclusiv de catre cei care au regizat compromiterea Jandarmeriei si reactionarea emotionala (...) din partea unui om, pana la urma, jandarmul, care si el era intr-o situatie de criza fizica.Si atunci oamenii au reactionat urat, violent si s-a intamplat un lucru care a pus intr-o situatie proasta nu doar Jandarmeria, ci chiar Romania, in plan extern. Si atunci cei care au regizat aceasta mizerie trebuie sa plateasca", a adaugat Vela.El si-a exprimat opinia ca DIICOT, avand acum aceste probe, va "inchide cercul" si, cand rechizitoriul va fi inaintat catre instanta, va fi public si probabil va aparea si in presa.Ministrul de Interne a mai spus ca "jandarmii trebuie sa respecte procedurile, si nu ordinele unor politicieni" si ca doreste schimbarea legislatiei, astfel incat jandarmii sa poarte indicative la vedere, pentru a putea fi identificati."Vom modifica legislatia, un jandarm sa fie personalizat, la vedere cu un numar, astfel incat el sa aiba responsabilitatea ca, daca loveste un batran, o persoana cu handicap, un copil sau da cu gaze fara sa respecte regulamentul, sa stie ca este pasibil de pedeapsa si este recunoscut in filmari de oameni, in declaratii", a mai afirmat Marcel Vela.