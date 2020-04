Marcel Vela, postare despre "secretul din spatele gecii de piele": Ca o veritabila "personalitate", a nascut controverse

Ziare.

com

"Era un inceput de martie, iar lumea intreaga avea sa traiasca ceva neprevazut. Cu totii aveam sa intram intr-un carusel, fara bilet de imbarcare si fara sa cunoastem durata cursei. Schimbari in lant, o viata cu totul noua, greutati, unitate, camaraderie, 24h/24h permanent la datorie, solutii, prezenta, viziune, credinta si multa speranta. Stiri, ingrijorari, articole, titluri, postari, live-uri, microfoane si ... un ministru cu o GEACA", a scris, Vela, duminica, in postarea intitulata "Secretul din spatele gecii de piele".Marcel Vela a citat apoi titulurile a numeroase articole care s-au scris despre geaca sa de piele: "De ce poarta Marcel Vela geaca din piele? SECRETUL din spatele aparitiilor sale!", "Marcel Vela si-a personalizat geaca din piele de tip Top Gun!", "Ce s-a intamplat cu geaca din piele a lui Marcel Vela?", "FAZA ZILEI! Ce si-a trecut Vela pe geaca din piele!", "Marcel Vela si-a tras o geaca din piele la comanda!""Vorbim despre o geaca, nu?!, ea a adus parerologii laolalta, a nascut idei si ca o veritabila 'personalitate', a nascut controverse. Ce face acum? Avand o greutate atat de mare... Asteapta ziua de luni!", si-a incheiat Vela postarea, insotita de mai multe fotografii in care poarta respctva geaca de piele.