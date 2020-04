Marcel Vela va raspunde la sapte intrebari de la cetateni, in fiecare zi de miercuri

Ziare.

com

Ministrul Marcel Vela a scris, marti seara, pe pagina sa de socializare, ca isi doreste un dialog permanent cu romanii si ca intotdeuna a incurajat dialogul deschis."Nu am putut sa raman indiferent in fata multitudinii de mesaje si comentarii primite din partea dumneavoastra. Asa cum va anuntam ieri, imi doresc sa ramanem intr-o discutie continua si contructiva.Intotdeauna am incurajat si voi incuraja dialogul deschis si liber, iar mai presus de acesta voi aprecia mereu relatarile dumneavoastra din teritoriu, intrebarile dar si opiniile exprimate coerent indiferent daca sunt pozitive sau negative. Critica a fost mereu un element care a dus catre evolutie si tocmai din acest motiv imi doresc sa fiu mai aproape de parerile dumneavostra", a scris Vela pe Facebook.Ministrul de Interne spune ca si-a propus ca in fiecare zi de miercuri sa raspunda unor intrebari prin intermediul unui filmulet."Cu acest scop in minte, mi-am propus ca in fiecare zi de miercuri, incepand de maine, sa raspund intrebarilor venite pe contul meu public de social media. Maine dimineata printr-o postare o sa lansez invitatia catre dumneavoastra de a-mi scrie intrebarile pe care le aveti pentru mine.La sapte dintre acestea, alese in mod aleatoriu, voi raspunde intr-un video la final de zi. Mentionez de asemenea faptul ca voi raspunde doar persoanelor ce folosesc un limbaj adecvat lipsit de injurii si celor ce detin un cont real de Facebook", a mai scris Vela.Luni, Marcel Vela a anuntat ca va face cunoscuta o actiune pe care o pregateste pentru a fi in permanent dialog cu oamenii. "Pentru ca imi doresc sa fiu mai aproape de mesajele primite aici si pentru ca vreau ca multe intrebari sa nu ramana fara raspuns, maine voi anunta o actiune pe care o pregatesc special pentru a ramane intr-un dialog permanent", a scris Vela.