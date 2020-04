Mesajul lui Marcel Vela de Paste: Sa realizam ca trebuie sa fim uniti

Ziare.

"Ne-am inceput acest an cu o mare provocare. Cand asteptam cu totii venirea primaverii, vremurile aveau sa ne pregateasca ceva cu totul nou, ceva nemaitrait de niciunul dintre noi. Prima data am crezut ca nu ne poate afecta, dar, apoi, realitatea a fost cu totul alta.Ne-am adaptat neincetat si am inceput sa privim mai mult spre valorile cu adevarat importante. Ne-am dat seama ca doar respectand anumite reguli, reguli care nu sunt usoare, respectam viata noastra si pe cea a celor dragi noua. Pentru acest lucru, vreau sa va multumesc.Da, acest Paste este diferit. Este un altfel de moment care reuseste, poate, ceea ce nu au reusit celelalte. Sa realizam ca trebuie sa fim uniti, ca trebuie sa fim solidari, ca trebuie sa fim responsabili si ca trebuie sa fim patrioti", spune Vela, in mesajul sau.Ministrul de Interne a multumit pentru efortul depus si spune ca nu este usor, dar "lucrurile marete nu au fost niciodata usor de realizat"."De aceasta data, ne rugam pentru acelasi scop si ne unim in rugaciune ca sa cerem sanatate si zilele care ne lipsesc atat de mult. Va multumesc pentru fiecare efort depus. Nu a fost si nu este usor, dar lucrurile marete nu au fost niciodata usor de realizat. Va doresc tuturor un Paste binecuvantat si multa - multa sanatate! Hristos a inviat!", si-a incheiat mesajul Marcel Vela.