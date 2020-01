Ministrul de Interne a avut "intalnire de lucru" cu Cumpanasu: Mi-a dat o idee (sic!) care am imbratisat-o. Foarte buna!

Controversatul domn Cumpanasu: paza de la MAI, contracte cu statul, minciuni despre studii si anchetat de DNA

Primul care a anuntat intalnirea a fost Cumpanasu, pe Facebook: "Am abordat mai multe teme si am propus mai multe solutii pentru combaterea clanurilor interlope precum si prevenirea violentei in scoli, a traficului de droguri si a racolarii si explotarii fetelor pentru prostitutie".Ulterior, si ministrul liberal a fost intrebat de jurnalisti despre intalnire si a confirmat-o."Am avut o intalnire la ora 10:00 cu dl Cumpanasu. Din pricini binecuvantate dl Cumpanasu a intarziat 20 de minute oferindu-va dvs interviu la intrarea in minister, motiv pentru care am intrat in alta sedinta. Dl Berbeceanu s-a ocupat pe amanunte de intalnirea cu dl Cumpanasu. La final, din respect si dorinta de a afla concluziile, am ajuns si eu la intalnirea cu echipa prezenta alaturi de dl Cumpanasu.Eu va spun ca discutia a fost pozitiva. Adica a avut cateva idei (sic!) care oricum noi le aveam si sunt in programul de guvernare, dar mi-a dat o idee (sic!) care am imbratisat-o si este foarte buna. O idee foarte buna, de a face un TelVerde, astfel incat elevii - intr-un mod anonim, sa aiba curaj - sa prezinte tot ceea ce se intampla in scoala si vizavi de fenomenul educational si de fenomenul infractional.Si atunci, acest telefon verde - majoritatea copiilor au telefoane -, cand se intampla ceva sa poata sa-l acceseze.Telefon verde care sa fie la MAI, in conexiune cu Ministerul Educatiei. Daca e pe linie infractionala, nu stiu, traficanti de droguri, oameni violenti, bataie in clasa, tot ce inseamna agresiunea dascalilor fata de copii sau a copiilor fata de profesori, noi sa fim instiintati in timp operativ. Am preluat ideea, saptamana viitoare o sa gasim o formula ca sa o implementam. Foarte buna", a spus Marcel Vela.Alexandru Cumpanasu a pasit in lumina reflectoarelor anul trecut, dupa tragedia de la Caracal, una dintre victimele lui Gheorghe Dinca fiind nepoata sa.Dupa multe iesiri publice pe tema crimelor de la Caracal, el a anuntat si ca a hotarat sa intre in cursa prezidentiala, ca "sa scape Romania de clanuri". Astfel, pe masura ce jurnalistii l-au studiat, au iesit la iveala o serie de controverse si nereguli in ce priveste parcursul profesional al lui Cumpanasu.Printre ele, faptul ca a avut nenumarate contracte cu statul, ba chiar birou in Ministerul de Interne. De altfel, Cumpanasu a si beneficiat de masina si protectie de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).In campania prezidentiala a socat cu un discurs si comportament extrem de agresiv. El chiar a tras, intr-o emisiune la televiziunea publica, cu o arma airsoft, replica a unei AK47, cu care a impuscat niste baloane pentru a-si dovedi talentul de tragator.Probleme au fost si in ce priveste activitatea sa "academica", el colaborand cu mai multe universitati, desi nu are studii universitare.Nu in ultimul rand, de la jumatatea lunii decembrie el face obiectul si unei anchete DNA. Cumpanasu a fost pus sub acuzare de procurorii DNA Constanta pentru frauda, dupa ce ar fi mintit ca detine diploma de studii superioare, atunci cand a accesat un post de expert intr-un proiect european derulat de SNSPA.