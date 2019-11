Ministrul de Interne anunta ca raportul despre 10 august a fost declasificat si inaintat DIICOT

LIVE

"Desecretizam dosarul 10 august!"

Conform Codului de Procedura Penala,Marcel Vela a precizat ca nu stie de ce fostul ministru de Interne Carmen Dan a refuzat sa declasifice raportul si a anuntat ca sunt in curs de derulare mai multe anchete administrative care ii privesc pe sefii Jandarmeriei implicati in reprimarea protestului din Piata Victoriei, urmand ca saptamana viitoare sa anunte eventualele sanctiuni disciplinare.- Promisiunea noastra astazi s-a implinit. La nivelul MAI, comisia constituita a lucrat pentru a analiza oportunitatea si tot ce tine de procedura legala pentru- Azi am primit ultimul aviz de la institutiile implicate.- In aceasta zi raportul e declasificat. MAI a decis aceasta declasificare.- Multumesc institutiilor care si-au dat avizul.- DIICOT ne-a comunicat ca ia act de acest raport declasificat, care poate fi folosit in ancheta penala.- () L-am citit la comisia de ancheta, in Parlament.- Conform Codului de Procedura Penala, acest dosar nu este inca public. Intrebarile adesati-le DIICOT. Intreg raportul si datele, noi ca minister, nu putem sa dam detalii. Noi am declasificat. Cand ancheta se finalizeaza, raportul devine public pentru procesul derulat in instanta.- () Ancheta administrativa e la nivelul armei, eu voi lua act de toate concluziile comisiei care a facut ancheta pe linie administrativa. Saptamana viitoare o sa va informez si cu deciziile.- Imi doresc o deschidere, o transparentizare, astfel incat MAI sa revina in ochii cetatenilor acolo unde a fost ca si cota de incredere.- Cand am solicitat Comisiei de Aparare desecretizarea, in calitate de senator, PSD a schimbat presedintele comisiei si au mai fost doi ministri PSD care nu au desecretizat raportul. Noi am indeplinit promisiunea in 10 zile.- () Ministrul da un ordin, constituie comisia care analizeaza oportunitatea. Specialistii au spus ca poate fi desecretizat, am cerut celorlalte institutii sa ne dea acceptul. Jandarmeria, SRI, SIE toate au fost de acord,- Cei care au facut abuzuri vor fi sanctionati. Saptamana viitoare voi analiza anchetele administrative derulate de-a lungul timpului.- Jandarmeria si Politia vor respecta legea, in acelasi timp, rog si eu cetatenii sa respecte legea.- Orice decizie luata va fi in urma unei analize. Nu ma pot antepronunta.- Veti lua act la momentul potrivit de toate deciziile mele. Si vor fi bune.Marcel Vela a declarat, la audierea din comisiile de specialitate din Parlament, ca raportul privind evenimentele din 10 august 2018 trebuie desecretizat pentru a elimina neincrederea existenta in randul populatiei. Ulterior, ministrul a anuntat ca dosarul violentelor din 10 august din Piata Victoriei va fi desecretizat in aceasta saptamana, iar miercuri, seful Cancelariei, Ionel Danca, a anuntat, dupa sedinta de guvern, ca ministrul a prezentat, in cadrul sedintei, stadiul desecretizarii dosarului violentelor din 10 august din Piata Victoriei."Procedurile pentru desecretizarea dosarului 10 august sunt in curs de finalizare si urmeaza sa fie publicat acest raport in cel mai scurt timp. Astazi (miercuri - n.red.) se asteapta finalizarea acestor proceduri", a spus Danca.PNL si-a asumat prin programul de guvernare desecretizarea dosarului deschis in urma violentelor de la mitingul care a avut loc in Piata Victoriei in 10 august 2018.