Ministrul de Interne anunta ca SMURD va efectua zboruri si in timpul noptii

De asemenea, ministrul a informat ca patru piloti rezervisti au acceptat sa se intoarca la SMURD."In aceste zile am luat legatura cu piloti rezervisrti din cadrul Inspectoratului General de Aviatie care au iesit la pensie odata cu legea care a deschis usa foarte larg pentru angajatii ministerului si au acceptat sa revina in sistem.Doresc sa le multumesc, sunt eroi care au raspuns prezent la chemarea ministrului pentru a-si face datoria fata de tara, pentru ca tara are nevoie de ei", a spus Vela, multumindu-le generalului Ioan Cristinel, comandorului Neculai Chirita, comandorului Emil Bucurescu si comandorului Puiu Stefan pentru faptul ca s-au intors.Astfel, ministrul de Interne a precizat ca in acest conditii se vor putea efectua zboruri si in timpul noptii cu sase aeronave."Toti patru au peste 1.000 de ore de zbor si pot indeplini conditia de comandant de aeronava SMURD, astfel incat elicopterele SMURD din Iasi, Arad, Craiova si Constanta sa poata executa misiuni de noapte pentru salvarea pacientilor sau celor accidentati", a adaugat Vela.Ministrul a precizat ca zborurile vor fi efectuate inclusiv pentru a ajuta pacientii care au nevoie de transplant, pe langa serviciile de urgenta."Aceste elicoptere de la Iasi, Arad, Craiova, Constanta, Targu Mures si Bucuresti sunt in slujba cetatenilor.Mai mult, voi propune o initiativa normativa prin care toate orasele si municipiile sa poata avea posibilitatea sa isi amenajeze locuri de aterizare si decolare autorizate, care sa corescpunda si pentru zboruri pe timpul noptii, astfel incat tot ceea ce tine de sistemul de urgenta de SMURD sa fie cat mai aproape de cetatean", a incheiat el.La ultima videoconferinta cu prefectii, de anul trecut, zborurile de noapte ale elicopterelor SMURD au constituit tema de disputa intre ministrul Vela si Arafat, coordonatorul SMURD spunand ca nu pot fi facute astfel de zboruri in toate zonele, pentru ca nu sunt suficienti piloti.