Ministrul de Interne anunta demiteri la Jandarmeria Bucuresti

"Urmeaza demiteri la Jandarmeria Bucuresti pentru ca avem viteze diferite. Nu spun ca neaparat conducerea, dar oameni din esalonul doi si trei au tras frana de mana in acest dosar.Da, urmeaza demiteri, pentru ca au taraganat livrarea convorbirilor desecretizate dintre jandarmi, din seara de 10 august, ca sa le pot trimite procurorilor", a declarat Marcel Vela, marti seara, la Realitatea Plus.De asemenea, ministrul a precizat ca jandarmii l-au "dezamagit un pic", intrucat a gasit "reticenta extraordinara in privinta desecretizarii Dosarului 10 august".Ministrul de Interne a anuntat, la jumatatea lunii noiembrie, ca raportul privind Dosarul 10 august a fost declasificat si inaintat procurorilor DIICOT Conform Codului de Procedura Penala, raportul nu poate fi facut public in acest moment, pentru ca dosarul este inca in lucru, iar cercetarile nu sunt publice in aceasta faza a anchetei.Marcel Vela a precizat la acel moment ca nu stie de ce fostul ministru de Interne Carmen Dan a refuzat sa declasifice raportul si a anuntat ca sunt in curs de derulare mai multe anchete administrative care ii privesc pe sefii Jandarmeriei implicati in reprimarea protestului din Piata Victoriei.