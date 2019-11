Ministrul de Interne, despre dosarul 10 august: Veti avea acces la toate detaliile. Veti avea multe surprize

"Desecretizam dosarul 10 august!"

Ziare.

com

"Nu", a fost raspunsul ministrului Vela, cand a fost intrebat de jurnalistii de la B1Tv daca a existat vreo amenintare "rezonabila, cat de mica" la adresa institutiilor statului din partea demonstrantilor.Ministrul a spus ca desecretizarea raportului privind evenimentele din 10 august faciliteaza ancheta penala si faciliteaza accesul publicului la datele din raport."Exista o chestiune de ancheta penala in derulare, ancheta penala de la DIICOT poate folosi raportul, dar nu il poate face public in rechizitoriu, iar in cadrul procesului, la tribunal, daca ar fi fost secretizat, dumneavoastra, jurnalistii, si toti romanii, victimele din 10 august nu ar fi putut cunoaste detaliile acestui raport.Deci, desecretizarea in sine, ca proces, ca procedeu, faciliteaza ancheta penala, dar in mod esential faciliteaza accesul publicului la datele din acest raport", a mai spus ministrul Marcel Vela.Ministrul de Interne subliniaza ca a facut ceea ce trebuiau sa faca si Carmen Dan si Mihai Fifor."Eu am promis ca voi desecretiza acest raport. In programul de guvernare exista ca masura desecretizarea, domnul premier Ludovic Orban a promis desecretizarea si eu nu am facut nimic special, doar am depus toate eforturile ca sa primesc aceste avize (...). Am dat un ordin, am facut o comisie, comisia a analizat, am solicitat institutiilor in cauza avizul pentru desecretizare, ultimul aviz l-am primit in aceasta dimineata, la ora 8,30.Dupa ora 9,00 a fost desecretizat, l-am trimis la DIICOT, la ora 11,00 am anuntat romanii ca raportul este desecretizat. Am facut ceea ce trebuia sa faca si domnul Fifor, si doamna Carmen Dan. Deci, eu am reusit si dansii nu, dintr-un motiv foarte simplu, cred. Dansii sunt acum in Opozitie si Parlamentul Romaniei a investit un nou guvern, cu ministri capabili, cu un premier care se tine de cuvant", a afirmat ministrul Marcel Vela.Acesta a explicat ca nu poate da detalii din raport, dar ca vor fi multe surprize."Sa asteptam publicarea lui de DIICOT si in procesul penal veti avea acces la toate detaliile, dar ce pot sa va spun eu este ca veti avea multe surprize", a spus Vela.Despre anchetele administrative de la minister pe acest subiect, Marcel Vela spune ca va face o ancheta dupa turul doi al alegerilor prezidentiale."Anchetele administrative in cadrul ministerului, daca in sase luni nu au primit o rezolutie, ele se prescriu. Voi face o analiza imediat dupa turul doi al alegerilor prezidentiale cu privire la anchetele administrative, cine le-a blocat sau cine nu le-a demarat sau cine nu a luat masuri cand a constatat ca au fost fapte reprobabile, fapte incorecte, sa nu spun chiar penale, ale unor angajati ai MAI", a mai declarat ministrul de Interne, Marcel Vela.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat joi, in cadrul unei scurte conferinte de presa, ca raportul privind dosarul 10 august a fost declasificat si inaintat procurorilor DIICOT Conform Codului de Procedura Penala,Marcel Vela a precizat ca nu stie de ce fostul ministru de Interne Carmen Dan a refuzat sa declasifice raportul si a anuntat ca sunt in curs de derulare mai multe anchete administrative care ii privesc pe sefii Jandarmeriei implicati in reprimarea protestului din Piata Victoriei, urmand ca saptamana viitoare sa anunte eventualele sanctiuni disciplinare.Marcel Vela a declarat, la audierea din comisiile de specialitate din Parlament, ca raportul privind evenimentele din 10 august 2018 trebuie desecretizat pentru a elimina neincrederea existenta in randul populatiei. Ulterior, ministrul a anuntat ca dosarul violentelor din 10 august din Piata Victoriei va fi desecretizat in aceasta saptamana, iar miercuri, seful Cancelariei, Ionel Danca, a anuntat, dupa sedinta de guvern, ca ministrul a prezentat, in cadrul sedintei, stadiul desecretizarii dosarului violentelor din 10 august din Piata Victoriei."Procedurile pentru desecretizarea dosarului 10 august sunt in curs de finalizare si urmeaza sa fie publicat acest raport in cel mai scurt timp. Astazi (miercuri - n.red.) se asteapta finalizarea acestor proceduri", a spus Danca.PNL si-a asumat prin programul de guvernare desecretizarea dosarului deschis in urma violentelor de la mitingul care a avut loc in Piata Victoriei in 10 august 2018.