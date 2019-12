Ministrul de Interne, detalii despre implicarea politicienilor la protestul din 10 august: Voi propune schimbarea unor sefi ai Jandarmeriei

Ziare.

"A fost o pregatire minutioasa a interventiei, astfel incat sa se creeze o stare de conflict. Democratia a avut de suferit in Romania. Dupa o asemenea interventie se pune problema daca oamenii pot fi liberi sa isi exprime parerile fara sa fie gazati, batuti. (...) Jandarmii care au aruncat gaze lacrimogene nu aveau masti la ei, situatia fiind si pentru ei neplacuta, disperata. Cand esti intr-o situatie de adrenalina maxima, gandesti emotional. (...) Parerea mea este ca in ziua de 10 si 11 august anumiti conducatori din Jandarmerie au fost in legatura cu politicieni, astfel incat si Jandarmeria si protestatarii au fost tabloul complet pe care il avem in fata si eu, ca si ministru al afacerilor Interne, am avut ca prioritate desecretizarea Raportului din 10 si 11 august", a spus Vela, la Digi 24 Conform sursei citate, minstrul de Interne va cere premierului Romaniei sa schimbe anumiti sefi din Jandarmerie, subliniind ca nu mai poate avea incredere in aceste persoane."Au tras de timp pana in ultima secunda a meciului. Daca ar fi desecretizat imediat, poate as fi crezut ca nu au nimic de ascuns. Usurarea mea e ca oamenii au ceva pe suflet si masurile vor fi pe dimensiunea faptelor lor. Este evident ca nu mai am incredere (in anumiti sefi ai Jandarmeriei - n.red.). Voi propune premierului schimbarea unor sefi ai Jandarmeriei", a mai spus sursa mentionata.Ministrul de Interne Marcel Vela a cerut in urma cu cateva saptamani, conducerii Jandarmeriei Romane, ca unitatile care au clasificat convorbirile prin sistemul radio de la protestul 10 august 2018 sa le declasifice, iar volumul de comunicatii din acea noapte a fost transmis procurorilor.Raportul 10 august al MAI este deja desecretizat si se afla la dosarul de la DIICOT.