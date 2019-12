Ministrul de Interne explica de ce nu l-a demis pe Raed Arafat

Ziare.

Seful MAI a explicat ca, in momentul de fata, la nivelul institutiei, are loc un audit si ca deciziile vor fi luate la final."Acum, la IGSU, este un audit si, probabil saptamana viitoare, o sa imi prezinte o concluzie legata de partea tehnica, financiara, achizitii. Eu am perceput ca de-a lungul timpului acest inspectorat a avut si parti bune, dar si mai putin bune.Incepand cu prabusirea din muntii Apuseni, Colectiv, Caracal, Timisoara in urma carora au demisionat Radu Stroe dupa Apuseni, dupa Colectiv - Ponta si Moga, dar la IGSU este in continuare atmosfera pozitiva, un spectacol de imagine extraordinar fara sa se analizeze sau sa incerce cineva sa caute cauzele unor asemenea evenimente", a declarat ministrul.Vela a precizat ca astfel de evenimente, "ca accidentul din Apuseni unde dr Zamfir a fost un erou", au loc din "incompetenta unora sau altora"."Daca nu se mai intampla, insemna ca cineva lua masuri. Daca se intampla, ceva e putred in Danemarca. Eu vreau sa iau masuri sa nu se mai intample astfel de evenimente in Romania", a punctat ministrul.Intrebat daca in cadrul acestui audit va fi analizat si filmuletul aparut recent cu ceea ce s-a intamplat la Colectiv, Vela a replicat: "tot".Amintim ca, in ziua preluarii mandatului, Vela a fost asteptat in fata ministerului de mai multe persoane care au cerut demiterea lui Raed Arafat