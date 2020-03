Vela spune ca nu avem nevoie de declaratie daca vrem sa plimbam cainele sau sa facem sport. Ce inseamna "in apropierea locuintei"?

ce inseamna apropierea locuintei

Astfel, el a precizat ca persoanele care isi plimba animalele de companie sau fac sport in apropierea locuintei nu este necesar sa prezinte declaratie pe proprie raspundere.Asta cu toate ca in ordonanta militara, la articolul 4, scrie ca pentru verificarea motivului deplasarii "se prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil. Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei, motivul si locul deplasarii, data si semnatura. Adeverinta eliberata de angajator sau declaratia pe propria raspundere pot fi prezentate personalului autoritatilor abilitate si prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar".Marcel Vela a spus insa ca politistii nu vor fi foarte stricti, iar daca prezentam actul de identitate in care este trecuta adresa, oamenii legii isi vor da seama ca am iesit din locuinta pentru aceste activitati."Cei care se plimba, fac sport sau scot catelul pot arata buletinul. Politistul vede ca pe buletin e adresa din zona in care te afli. Daca persoana nu are act de identitate pe adresa de domiciliu, atunci face declaratie pe propria raspundere ca locuieste acolo.Nu suntem asa categorici, trebuie sa constientizeze fiecare cetatean ca e in interesul lui. Tot ce facem e in sprijinul populatiei. Daca se respectau recomandarile de la inceput poate nu luam aceste masuri. Dar lumea a luat in gluma recomandarile, au aparut bancuri si glume pe Internet", a spus Vela la Digi24.Ministrul de Interne nu a precizat, insa, si nici in ordonanta militara nu este prevazut,. Mai exact, pe ce distanta ne putem plimba animalul de companie sau putem desfasura activitati fizice?Am transmis aceasta intrebare catre Ministerul de Interne, iar in momentul in care primim un raspuns il vom comunica.La ora 12:00, Romania a intrat in carantina fortata de epidemia de coronavirus.Ordonanta Militara nr.3, care a fost publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial , instituie un nou regim de deplasare pentru toti cetatenii Romaniei.Astfel, mai avem voie sa iesim din casa doar in anumite conditii si avand anumite documente justificative (adeverinta sau declaratie) la noi.