Ministrul de Interne acuza politistii ca au avut grija sa-si faca legi favorabile: O fapta disciplinara se claseaza in 6 luni

"Am discutat cu cei de la audit, cu cei de la Corpul de Control al ministrului, de-a lungul timpului, politistii si sindicatele au avut grija sa isi faca legi favorabile, adica, daca au trecut sase luni de la fapta, ea se claseaza.Fac referire la toate faptele pe care politistii le fac din punct de vedere administrativ, ma refer, sau disciplinar, a fost asa o prietenie in acest minister ca sa se taraganeze cercetarea si concluziile Corpului de Control sa fie propuse ministrului spre aprobare intr-o comisie exact la limita maxima a celor sase luni. Si daca au trecut cele sase luni comisia a constatat si a propus ministrului clasarea pentru ca au iesit din termen", a explicat Vela.El a dat ca exemplu cazul inspectorului-sef de la IPJ Caras-Severin, care a fost cercetat, dar cazul a fost clasat deoarece a depasit termenul de sase luni."Asadar, un inspector sef de politie din Romania face acte politice, politie politica, se implica pe fata, cu probe, cu termene si tot politic de la nivelul ministerului este tinut in palma si aparat sau protejat. Este inspectorul de la Caras-Severin.Stiu ca s-a intamplat asa din trecutul in care eu nu m-as fi gandit ca ajung ministru al Afacerilor Interne si cand am intrebat Corpul de Control mi-a spus ca s-a clasat cercetarea, ca a expirat si nu mai era in termen", a mai spus ministrul."Sunt foarte multe probleme, dar va rog sa ma credeti sunt doar de doua saptamani ministrul Afacerilor Interne si nu exista timp fizic sa le parcurg pe toate, dar va garantez ca voi lua bob cu bob si pas cu pas voi rezolva toate aceste probleme ca sa schimb imaginea ministerului.Adica nu este posibil ca oamenii care trebuie sa aplice legea si sa respecte legea, ei sa se protejeze cu alte legi favorabile, astfel incat sa fie asa, un palat de cristal, in care unii protejeaza pe altii", a mai declarat Vela.