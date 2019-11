Ministrul de Interne vrea sa schimbe numele Politiei Romane. Cum se va chema si cand va avea loc schimbarea

Ziare.

El a declarat pentruca solicitarea a venit din partea politistilor, care spun ca atributiile si imaginea Politiei Romane si ale celei Locale interfereaza si isi doresc o delimitare clara."Mi-au cerut acest lucru politistii. Nu mi-au cerut sindicatele, eu am vorbit cu politistii din strada. In momentul de fata, Politia Romana si cea Locala interfereaza si ca imagine, si ca atributii. Si este normal sa existe o separare institutionala. Plus ca", ne-a declarat ministrul de Interne.Marcel Vela a tinut sa precizeze ca schimbarile vor fi facute anul viitor si doar dupa o dezbatere ampla cu politisti, sindicate, angajati din MAI si jurnalisti."Aceste schimbari se vor face anul viitor, dar va exista o dezbatere publica la care vor lua parte politisti, sindicate din Politie, angajati ai Ministerului de Interne, jurnalisti. Vom analiza in profunzime toate parerile, iar dupa aceea vom lua o decizie despre cum se va face aceasta rebranduire", ne-a explicat ministrul.Intrebat despre costurile pe care le implica acest proces de rebranduire, ministrul de Interne a spus ca este normal sa existe, dar in momentul de fata nu se poate discuta despre o suma exacta."Vor fi costuri, este normal. Nu stim acum ce suma, dar nu va fi mare. Pe masinile de politie, de exemplu, nu trebuie facute mari modificari, pentru ca in prezent pe cele ale Politiei Romane scrie doar "Politia". Vom adauga si "Nationala". Cele ale Politiei Locale raman la fel", a mentionat Marcel Vela.Ministrul nu a precizat nimic despre costurile legate de schimbarea numelui pe toate uniformele, de exemplu.