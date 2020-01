Ministrul luati-l de pe mine ca-l omor!

Ziare.

In privinta Jandarmeriei, exista premisele reformei prin instalarea unei noi conduceri. Dar din pacate, cam atat.Dl Vela a fost instalat in plin scandal al filmarii ascunse de la Colectiv. A promis atunci o evaluare corecta si ampla a ativitatii dlui Arafat inainte de a lua o decizie. Corect! In asteptarea evaluarii, tonul confruntarii cu dl Arafat s-a inasprit.Fiecare dintre cei doi a atacat, au fost formulate amenintari printre dinti, acuzatii indirecte de santaj cu documente false, pana cand, deodata, s-a facut liniste, cei doi au aparut impreuna in conferinta de presa, unde cu o atitudine evident spasita ministrul i-a dat cuvantul secretarului de stat pentru a prezenta o serie de schimbari la nivelul SMURD. Si gata.Eu nu pretind ca dl Arafat este raul absolut si cred ca binele facut prin infiintarea SMURD nu trebuie sa-i fie negat. Dar dl Arafat este secretar de stat care raspunde de ISU, aceasta este calitatea in care acivitatea ii e pusa sub semnul intrebarii in primul rand la interventiile de la Siutghiol si Colectiv, dar nu numai. Iar ceea ce se vede cu ochiul liber in cazul marilor interventii ale ISU este lipsa de reguli, protocoale sau, cel putin, daca ele exista, neexersarea acestora pana la intrarea in reflex.Ca la interventia de la Colectiv au fost mari probleme nu o spun numai profanii. Exista un raport al Corpului de control al premierului Ciolos. Concluziile au fost grave, dl Arafat le-a infirmat si a ramas in functie. Acolo unde este si acum.Dar poate ca dl Arafat are dreptate si activitatea domniei sale e impecabila. Poate ca de vina este doar o perceptie gresita. Poate ca dl Arafat are dreptate sa nu isi asume niciodata, nicio culpa.DarDar povestea aceasta, cu umflarea si dezumflarea ministrului, a avut un aer de capitulare usor ridicola de tipul "luati-l de pe mine ca-l omor!".Asta desigur, fara sa ne gandim la un motiv moral. Dl Arafat era secretar de stat in MAI si in seara de 10 august. Si omul care a fost repus in functie de romanii iesiti in strada sa il apere nu a considerat ca trebuie sa fie solidar cu protestatarii, nu si-a dat demisia, nu a fost revoltat, a tacut si a ramas solidar cu Carmen Dan.Dl Vela transmite un semnal contradictoriu care nu clarifica sub nicio forma fondul problemei, dar lasa impresia ca si pentru domnia sa cartoful numit Arafat este cu mult prea fierbinte si nu are curajul sa il ia mana, ci doar sa-l intepe din cand in cand, de la distanta.Politia Romana este in criza profunda. De toate felurile. De incredere, de personal, logistica. O criza care se simte in siguranta cetateanului la toate nivelurile, in casa, pe strada, in trafic, la scoala.Politia Romana nu mai are autoritate, iar prabusirea este atat de grava incat in Valcea s-a ajuns ca interlopii sa dezarmeze politistii si sa le puna pistolul la cap.De cand a venit dl Vela nu a vadit nicio idee pentru aceasta situatie. A-l planta pe Traian Bebeceanu in fata unui birou, in iminenta de a-l da acum afara, daca nu va mai putea comasa pensia cu salariul, va ramane doar o operatiune de imagine cat timp in zona operativa nu se intampla nimic.Seful Politiei Romane, pus de Viorica Dancila dupa scandalul Caracal, e la locul lui si niciunul dintre scandalurile recente nu pare sa-l fi atins. Se pare ca omul nu mai are decat cateva luni pana la pensie si ministrul nu doreste sa-i strice bunatate de pensie speciala de la nivelul veniturilor de sef IGPR.In schimb dl Vela prelungeste jocul de-a imputernicitii. Nu pe 6 luni, ci pe cate 3 luni, ca sa se simta cat mai nesiguri, iar instituiile in cel mai profund provizorat. A facut un val de asemenea schimbari temporare incepand cu 6 ianuarie. M-am uitat pe site-ul ministerului de Interne si nu vad sa fi fost initiate concursuri pentru titularizari in functiile vacante.Pintre schimbarile facute de dl Vela este si cel de la conducerea Politiei Capitalei, de unde a plecat Ciprian Miron, ajuns in decembrie la limita celor doua interimate de cate 6 luni, si a venit Bogdan Berechet.Dl Berechet vine de de la IPJ Arges, unde fusese sef interimar, dupa ce fusese adjunct la Valcea, adica locul unde situatia a fost cu totul scapata de sub control. Pe langa faptul ca e foarte tanar, ma intreb ce il recomanda pentru Politia Capitalei. Poate rudenia cu fostul puternic sef al Politiei Romane, Nicolae Berechet, despre care vorbeste presa . Nimeni nu s-a obosit sa explice.Si, intre timp, desigur ca dl Vela nu are absolut nimic de comentat dupa ce secretarul de stat Bogdan Despescu a fost acuzat de Emila Sercan ca a plagiat cam jumatate din teza sa de doctorat. Adica adjunctul ministrului de Interne este acuzat de furt intelectual si ministrul se face ca nu vede.Daca nu va intelege ca principala criza prin care trece MAI este una de credibilitate si ea se trateaza cu oameni recunoscuti si integri, se trateaza cu transparenta, argumente si decizii funadamentate pana la ultima litera, pe proceduri precise si exersate, dl Vela se indreapta spre un mare esec.