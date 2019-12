Ministrul Marcel Vela l-a demis pe seful IPJ Valcea, care a ramas fara permis in ziua de Craciun

Ziare.

Ministrul de Interne s-a declarat deranjat de faptul ca IPJ Valcea este reprezentat, la videoconferinta cu prefectii de catre adjunctul institutiei, care a motivat ca Sorin Oara lipseste pentru ca este in concediu de odihna."Spuneti-i ca pentru ca nu e la videoconferinta, pentru ca nu a manageriat bine cele 23 de acte de ultraj, pentru ca circula cum circula - am inteles ca e a doua oara cand incalca Codul rutier, nu? - spuneti-i ca acum, aici, l-am demis. Prima demitere online facuta de ministru pentru un inspector-sef", a afirmat Marcel Vela.Pe 28 decembrie, Sorin Oara a ramas fara permis de conducere dupa ce a fost prins in ziua de Craciun de politistii din Horezu circuland cu o viteza mult peste limita legala.Potrivit unor surse din IPJ Valcea, comisarul Oara a fost depistat in localitatea Slatioara, in cadrul unei actiuni organizate pentru reducerea riscului rutier pe drumurile din judet in perioada sarbatorilor de iarna, inspectorul-sef fiind inregistrat de radar cu o viteza de 125 km/h, desi limita legala pe acel sector de drum este de 70 de km/h.Politistii din Horezu i-au retinut acestuia permisul in vederea suspendarii pentru 90 de zile, cu posibilitatea de reducere la 30 de zile.